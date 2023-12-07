大雪．二十四節氣｜大雪宜養腎驅寒　中醫教按3穴位養腎保健【附養腎食譜】 (08:57)

養腎穴位：太溪穴

位置：足內側部，內踝後方，內踝尖與跟腱之間凹陷處

作用：益腎降火

按法：用手指指腹旋轉輕按，約30次為一組，早晚左右腳每邊各按三組便可。

養腎穴位：三陰交穴

位置：小腿內側，足內踝尖上3寸（四橫指寬），脛骨內側緣後方凹陷處

作用：調肝補腎，健脾益血

按法：用手指指腹旋轉輕按，約30次為一組，早晚左右腳每邊各按三組便可。（註：孕婦及正值經期女性不宜按）

養腎穴位：復溜穴

位置：小腿內側面，太溪直上2寸（三橫指寬），跟腱前方凹陷處

作用：益腎利水

按法：用手指指腹旋轉輕按，約30次為一組，早晚左右腳每邊各三組便可。適合腎陰不足、虛火旺盛的人。

食譜1：核桃栗子黑豆湯

【材料】核桃肉50克、栗子30克、陳皮6克、黑豆30克、太子參15克、鹽適量、水適量

【製法】陳皮及太子參洗淨浸泡約半小時；核桃肉、栗子、黑豆洗淨；加入適量水及所有材料，大火煮沸後轉小火煮60分鐘，加鹽調味即成。

【飲用注意】有補腎陽功效，適合元陽不足的人，如畏寒、面色蒼白、腰膝痠冷等。外感發熱不宜飲用。

食譜2：鮮淮山炒雞肉

【材料】鮮淮山150克、雞胸片100克、雲耳少許、薑片2至3片、雞湯5湯匙、葱段少許、鹽適量

【製法】鮮淮山削皮切成厚片，雲耳洗淨後瀝乾；雞肉以中大火兩面煎成色，加入雲耳翻炒。薑、乾葱爆香，再放入淮山翻炒，加入雞湯、鹽調味煮熟。最後加入雞肉翻炒起碟，撒上葱段即成。

【飲用注意】有補腎陰功效，適合腎臟陰液虧損的人，如五心煩熱、失眠流汗、口乾喉燥、腰膝痠軟等。外感發熱不宜飲用。

註：各人體質不同，如有疑問，宜諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

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