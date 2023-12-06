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鼻塞紓緩有法　中醫教路：按鼻穴、聞薄荷水、茉莉花沖水飲 (08:54)

天氣轉變溫差大容易鼻敏感或生病，引致鼻塞。註冊中醫胡玘君接受明報電子平台組訪問表示，感冒、過敏、接觸到刺激性物質如煙霧，都可能導致鼻塞，建議3個方法幫助紓緩鼻塞，惟她提醒，如鼻塞情況嚴重，應立即求醫。

鼻塞紓緩3方法

●按穴位：迎香穴、上迎香

【位置】迎香穴位於鼻翼外緣的中點，旁開0.5寸處（約半隻拇指寬度）的鼻唇溝中凹陷處，左右各一穴；上迎香（又稱鼻通穴）在迎香穴沿鼻翼外緣往上移動，位於和鼻軟骨的交界點。

【功效】迎香穴能通鼻竅、散風邪、清氣火；上迎香則主治鼻炎、鼻塞。

【按法】由迎香穴按到上迎香時停1秒放手，力度可按至略有痠脹的感覺；每按10下休息5秒，可按5分鐘。

●聞薄荷水

【功效】薄荷味辛性涼，具有疏散風熱、清利頭目之效。

【做法】薄荷葉3克加入1杯熱水浸泡，然後將鼻子對杯口深呼吸，透過薄荷葉芳香揮發有通鼻塞作用。

●茉莉花茶飲

【功效】茉莉花有健脾去濕濁功效

【製法】茉莉花5克浸泡熱水，即可飲用，可以翻沖至無味。

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