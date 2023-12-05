日本冬季燈飾十景點：大阪御堂筋、北海道燈飾隧道、姫路城鏡花水月 (08:47)

聖誕節到日本旅遊可順道觀賞燈飾，日本國家旅遊局推介不同縣市的冬季燈飾，本文整理十個燈飾景點的資訊，留意部分活動或需入場費。
日 期：即日至2024年4月27日
亮燈時間：下午5時至晚上10時（2024年3月1日至4月27日為晚上6時至10時）
地 點：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉 [更多資訊]
日 期：即日至2024年2月29日（12月1至7日設備調整或會關燈）
亮燈時間：日落時間至晚上9時（部分日子會延長亮燈時間）
地 點：青森縣弘前市大字下白銀町1 [更多資訊]
日 期：即日起至2024年1月3日（逢周二休息）
亮燈時間：下午5時至晚上9時
地 點：栃木縣下野市下古山747[更多資訊]
日 期：即日起至2024年8月31日 [營業時間見官方網站]
地 點：靜岡縣伊東市富戶1090 伊豆Granpal公園
日 期：即日至12月31日
亮燈時間：約下午5時至晚上11時
地 點：大阪市北區及中央區的御堂筋[更多資訊]
【兵庫縣】姫路城Castle History 30th鏡花水月
日 期：即日起至12月11日
亮燈時間：下午5時45分至晚上9時15分
地 點：兵庫縣姫路市本町68[更多資訊]
日 期：即日至2024年2月12日
亮燈時間：下午5時30分至晚上9時30分
地 點：兵庫縣神戶市北區大澤町2150[更多資訊]
日 期：即日至2024年2月29日
亮燈時間：下午5時至晚上10時
地 點：富山縣富山市湊入船町[更多資訊]
日 期：即日至2024年1月8日（12月5日、12月12日及12月19日休園）
亮燈時間：下午5時30分至晚上9時
地 點：鳥取縣西伯郡南部町鶴田110[更多資訊]
日 期：即日至2024年1月8日
亮燈時間：下午5時至午夜零時12時
地 點：福岡市博多區JR博多駅前廣場[更多資訊]
備註：所有活動資料如有更改，以主辦方公布為準
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