日本冬季燈飾十景點：大阪御堂筋、北海道燈飾隧道、姫路城鏡花水月 (08:47)

【北海道】洞爺湖溫泉燈飾隧道

日 期：即日至2024年4月27日

亮燈時間：下午5時至晚上10時（2024年3月1日至4月27日為晚上6時至10時）

地 點：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉 [ 更多資訊 ] 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉

【青森縣】弘前公園冬季櫻花亮燈

日 期：即日至2024年2月29日（12月1至7日設備調整或會關燈）

亮燈時間：日落時間至晚上9時（部分日子會延長亮燈時間）

地 點：青森縣弘前市大字下白銀町1 [ 更多資訊 ] 青森縣弘前市大字下白銀町1

【栃木縣】格林之森燈飾

日 期：即日起至2024年1月3日（逢周二休息）

亮燈時間：下午5時至晚上9時

地 點：栃木縣下野市下古山747 [ 更多資訊 ] 栃木縣下野市下古山747

【靜岡縣】伊豆Granpal公園Granillumi

日 期：即日起至2024年8月31日 [ 營業時間見官方網站 ] 即日起至2024年8月31日

地 點：靜岡縣伊東市富戶1090 伊豆Granpal公園

【大阪府】光の饗宴 御堂筋燈飾

日 期：即日至12月31日

亮燈時間：約下午5時至晚上11時

地 點：大阪市北區及中央區的御堂筋 [ 更多資訊 ] 大阪市北區及中央區的御堂筋

【兵庫縣】姫路城Castle History 30th鏡花水月

日 期：即日起至12月11日

亮燈時間：下午5時45分至晚上9時15分

地 點：兵庫縣姫路市本町68 [ 更多資訊 ] 兵庫縣姫路市本町68

【兵庫縣】神戶大澤水果鮮花公園 神戶Illuminage

日 期：即日至2024年2月12日

亮燈時間：下午5時30分至晚上9時30分

地 點：兵庫縣神戶市北區大澤町2150 [ 更多資訊 ] 兵庫縣神戶市北區大澤町2150

【富山縣】環水公園Sweet Illumination

日 期：即日至2024年2月29日

亮燈時間：下午5時至晚上10時

地 點：富山縣富山市湊入船町 [ 更多資訊 ] 富山縣富山市湊入船町

【鳥取縣】鳥取花回廊

日 期：即日至2024年1月8日（12月5日、12月12日及12月19日休園）

亮燈時間：下午5時30分至晚上9時

地 點：鳥取縣西伯郡南部町鶴田110 [ 更多資訊 ] 鳥取縣西伯郡南部町鶴田110

【福岡縣】光之街・博多

日 期：即日至2024年1月8日

亮燈時間：下午5時至午夜零時12時

地 點：福岡市博多區JR博多駅前廣場 [ 更多資訊 ] 福岡市博多區JR博多駅前廣場

備註：所有活動資料如有更改，以主辦方公布為準

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