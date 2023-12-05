台灣大選｜一文睇正副總統候選人：副總統配戰貓、前醫生配女強人、前刑警配傳媒人【短片】 (18:16)

民進黨：賴蕭配

賴清德曾從醫 與蕭美琴被國台辦批「獨獨配」

64歲的賴清德出生於新北萬里礦工家庭，曾任成大醫院總醫師，1996年棄醫從政，2010至2017年任台南市長，2017至2019年任行政院長，2020年任蔡英文副手出戰總統大選，隨後以副總統當選人身分訪美，是台美斷交以來拜會白宮國安會的最高層級。他曾自稱「務實台獨工作者」，近日國台辦批評他與蕭美琴是「獨獨配」。

蕭美琴外交能手 促成佩洛西訪台

52歲的蕭美琴生於日本，父母分別是台南人和歐裔美國人。2020年派任台灣駐美代表，在總統蔡英文及副總統賴清德過境美國時隨行，更被指去年8月推動時任美國眾議院議長佩洛西訪台，遭國台辦制裁。她自稱「戰貓」，外交時而輕柔但堅定，將台美關係最大化。她與蔡英文關係深厚，台媒稱能助團結黨內、「英粉」歸隊。

民眾黨：柯吳配

柯文哲政治素人任台北市長8年

64歲的柯文哲原是資深醫生、台大醫院創傷部主任，2014年棄醫從政，以無黨籍政治素人姿態當選台北市長，2022年卸任。他2019年成立民眾黨，呼籲民眾不受藍綠意識形態綁架，獲年輕選民支持，台媒稱其支持者厭倦既有政治色彩框架、形容他「衝破藍綠高牆」。惟「藍白合」破局後，部分民調顯示柯文哲民望急跌，他回應稱選舉關鍵在年輕人，愈多年輕人投票，他的勝算就愈大。

「新光公主」吳欣盈 擅長國際事務

45歲的吳欣盈在美國出生，是台灣新光集團創辦人吳火獅的孫女，被稱為「新光公主」，家世顯赫。她因擅長外語和處理國際事務受柯文哲倚重，曾陪柯兩度訪美，助促成商界、非官方會談和參訪。柯文哲曾被質疑找她任副手是靠攏財團，吳欣盈回應稱不應用錢來衡量她是否愛台灣，強調自己關注公共事務領域、台灣議題不會變。

國民黨：侯趙配

侯友宜從警30年 曾稱反對一國兩制

66歲新北市長侯友宜是嘉義縣一名豬肉販之子，1980年投身警界，自2010年起從政。1997年，他任職台北市刑事警察大隊大隊長時，負責女藝人白冰冰之女白曉燕被綁架案。該案是台灣最嚴重刑事罪案之一，侯曾親身與綁匪談判，他稱曾兩度險喪命在槍下。他此前被新北市議員質詢兩岸議題時表示，他反對「台獨」，也反對一國兩制，認為應堅持台灣自己的民主價值往前走。

趙少康資深傳媒人 受「深藍」選民歡迎

73歲的趙少康早年從政，有「政治金童」之稱，現為中廣董事長、資深媒體人，憑大鳴大放政論人形象受台灣「深藍」選民歡迎，1994年參選台北市長選舉但落敗，自此轉戰媒體。他曾稱台灣應與大陸維持和平關係，不應花太多錢在軍備。民進黨近日稱侯友宜找趙當副手是「多了個保母」，質疑侯如同傀儡，侯回應是有自信者用有能力者。

（綜合報道）