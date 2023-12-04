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2023年回顧｜牛津年度字「rizz」上榜　TikTok爆紅　Z世代網絡用語成生活日常 (15:52)

英國牛津大學出版社周日（3日）公布本年度《牛津英語大辭典》年度字為「rizz」，意思是人透過其風格、魅力及吸引力獲取別人注意的能力。「rizz」取自「charisma」（魅力）一字，多被Z世代（即Gen Z）年輕網民使用，在社交媒體TikTok，「rizz」的hashtag（主題標籤）更有數十億瀏覽量。

牛津出版社表示，「rizz」最早於2022年出現，直至今年6月《蜘蛛俠：不戰無歸》男主角湯賀蘭（Tom Holland）在一個訪問中使用「rizz」一字，稱「I have no rizz whatsoever, I have limited rizz（我沒有任何吸引人調情的能力，我這種能力有限）」，令此字在網絡爆紅。

Oxford Languages總裁Casper Grathwohl認為，人們經歷了數年疫情洗禮，「2023年開始敞開心扉，對尋找自我充滿信心」，亦說明網絡語言亦已漸漸成為日常用語。

逾3.2萬票選「rizz」為牛津年度字，其他落榜候選字包括與人工智能（AI）相關的「prompt」（向AI發出的指令）、「situationship」（不承認為正式的戀愛或性關係），以及「Swiftie」（美國樂壇天后Taylor Swift的忠實歌迷名稱）。（Oxford Languages/BBC/紐約時報）

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