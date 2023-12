2023年回顧｜牛津年度字「rizz」上榜　TikTok爆紅　Z世代網絡用語成生活日常 (15:52)

牛津出版社表示,「rizz」最早於2022年出現,直至今年6月《蜘蛛俠:不戰無歸》男主角湯賀蘭(Tom Holland)在一個訪問中使用「rizz」一字,稱「I have no rizz whatsoever, I have limited rizz(我沒有任何吸引人調情的能力,我這種能力有限)」,令此字在網絡爆紅。

Oxford Languages總裁Casper Grathwohl認為,人們經歷了數年疫情洗禮,「2023年開始敞開心扉,對尋找自我充滿信心」,亦說明網絡語言亦已漸漸成為日常用語。

逾3.2萬票選「rizz」為牛津年度字,其他落榜候選字包括與人工智能(AI)相關的「prompt」(向AI發出的指令)、「situationship」(不承認為正式的戀愛或性關係),以及「Swiftie」(美國樂壇天后Taylor Swift的忠實歌迷名稱)。(Oxford Languages/BBC/紐約時報)