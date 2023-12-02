冷衫常清洗易起毛粒　紡織系教授提醒：機洗宜翻面用合適洗衣袋【附除毛粒貼士】 (10:39)

秋冬穿冷衫，如何減少起毛粒的情況？香港理工大學時裝及紡織學院副院長兼教授葉曉雲表示，用洗衣機或頻繁清洗冷衫，冷衫被拉扯、摩擦會容易起毛粒，建議盡量手洗，尤其是未經防縮處理的羊毛產品。經過防縮處理的冷衫若用洗衣機清洗，宜先底面翻轉放入尺寸合適的洗衣袋，減少摩擦。葉曉雲提醒去除毛粒，以及清洗護理冷衫貼士。
清洗及護理冷衫貼士
‧宜手洗減少摩擦
‧宜先噴除污劑代替搓擦污漬
‧不宜用熱水洗以防縮水
‧留意衣物洗衣標籤，部分冷衫不能用洗衣機清洗，尤其是未經防縮處理的衣物
‧機洗冷衫宜翻面放入洗衣袋，留意洗衣袋要尺寸剛剛好
‧機洗宜調弱洗衣機模式
‧冷衫宜平鋪放乾以免變形
除毛粒貼士
坊間有不少除毛粒方式，如用橡膠手套摩擦毛粒、膠帶黏貼等，葉曉雲表示，用除毛粒機較理想，對衣物纖維傷害較低，惟要針對有毛粒位置使用，不宜大面積使用，亦不要將除毛粒機用力壓向冷衫，避免損及毛粒底下纖維。另外，部分材質較易起毛粒，如羊毛、拒水性纖維、聚酯纖維（polyester）等，蠶絲或亞麻等長纖維布料較不容易起毛粒，選購衣物時亦可留意材質。
收納貼士：冷衫入膠袋避藏牀蝨
早前多國爆發牀蝨，牀蝨會否較易藏匿在冷衫類的紡織物？葉曉雲解釋，冷衫表面粗糙、纖維間有空隙，相比風褸等表面光滑的衣物有更多空間予牀蝨藏匿，她建議冷衫不穿著時可放入膠袋；如擔心可考慮用熱水洗衫，惟可能會令冷衫縮水。
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