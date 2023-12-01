明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

2023年回顧｜圖看8件政要名人大事　習普會、拜登仆倒、特朗普自首、英王登基 (09:41)

2023年即將告別，法新社選出今年國際時事年度照片，明報電子平台組精選部分照片，帶大家回顧本年的政要名人大事。

3月習普會

俄羅斯去年2月起入侵烏克蘭，戰火至今未平息。中國國家主席習近平今年3月到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行會談。習近平表示，不管國際風雲如何變幻，中方將持續致力於推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關係，並形容這次訪問是「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。

● 3月21日，中國國家主席習近平（左）國事訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普京（右）在克里姆林宮會談，二人會談後於招待會上舉杯。（法新社）

拜登仆倒惹健康疑雲

拜登就任美國總統近3年，曾經3次在公開場合仆倒，外界紛紛關注其健康。2021年3月，上任不久的他登上專機時在樓梯連環跌倒；2022年6月在特拉華州踩單車時摔倒；今年6月出席美國空軍學院畢業典禮期間，不慎被講台上的沙包絆腳向前仆倒。拜登上月20日剛迎來81歲生日，繼續刷新美國「最高齡總統」紀錄。

● 6月1日，美國總統拜登出席美國空軍學院畢業典禮期間，不慎被講台上的沙包絆腳向前仆倒，由別人扶起。（法新社）

特朗普被捕「檔案照」成競選標誌

美國前總統特朗普今年8月到喬治亞州富爾頓縣監獄，就企圖推翻2020年大選喬治亞州點票結果的指控投案，警方按程序拍攝他的檔案照，是歷來現任或前任總統首次。他其後在社交平台X貼出其被捕「檔案照」，該照片迅即成為他的競選標誌。其競選團隊更推出印有檔案照的杯、T恤等，稱只要捐款47美元（約366港元）或以上就可獲得T恤。

● 8月24日，美國前總統特朗普到喬治亞州富爾頓縣監獄投案，警方按程序拍攝他的檔案照。（Fulton County Sheriff's Office/法新社）

● 9月8日，特朗普（背向鏡頭）在南達科他州共和黨「紀念領袖集會」上發表講話，觀眾席上有支持者穿上印有特朗普檔案照的T恤。（法新社）

查理斯三世加冕

查理斯三世1952年以3歲之齡成為英國王儲，至去年9月英女王伊利沙伯二世駕崩，查理斯三世以73歲之齡繼承王位，成為英國史上繼位年齡最大的君主。卡米拉亦成為王后。今年5月查理斯三世加冕，禱告時延續亡母伊利沙伯二世當年許下的誓言，向英國人民承諾「終我一生，無論長短，都為你們服務」。

● 5月6日，英王查理斯三世的加冕儀式在倫敦西敏寺舉行，王后卡米拉一同加冕。二人加冕後在白金漢宮露台與民眾見面。（法新社）

教宗方濟各健康惹關注

現年86歲的教宗方濟各健康狀況近月引起關注，今年3月因支氣管炎入院留醫，6月入院做了小腸氣手術，11月28日更因流感和肺炎問題，取消前往迪拜參加氣候峰會。

● 9月27日，教宗方濟各拄着枴杖，到梵蒂岡聖彼得廣場出席每周一次的公開接見活動。（法新社）

楊紫瓊封奧斯卡影后創歷史

華裔女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》勇奪奧斯卡影后，成為奧斯卡史上首名亞裔影后。楊紫瓊從影近40年，由馬來西亞選美冠軍到香港武打女星，再成為荷李活知名女星，最終登上頂峰成為奧斯卡影后，創下華裔女星歷史性一頁。

● 3月12日，第95屆奧斯卡最佳女主角楊紫瓊（左）與最佳女配角得主珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis，右）合影。（法新社）

Barbie電影熱爆全球

荷李活電影《Barbie芭比》熱潮席捲全球，不單超越《超級瑪利歐兄弟大電影》成為2023年美國票房冠軍，8月時全球累積票房達13.42億美元（約104.6億港元），超越《哈利波特死神的聖物2》成為華納電影公司歷來最賣座作品。目前該片全球累積票房已達14.42億美元（約112.4億港元）。

● 7月12日，澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）以監製兼主演的身分，在英國倫敦出席《Barbie芭比》歐洲首映。（法新社）

女足親吻事件惹軒然大波

西班牙女足8月奪得世界盃冠軍，西班牙足總主席魯比奧斯（Luis Rubiales）在頒獎禮上親吻女足隊員靴莫素（Jennifer Hermoso）嘴唇。靴莫素稱沒有同意讓魯比奧斯親吻，魯比奧斯備受抨擊，最終辭去歐洲足協（UEFA）副主席一職，亦被國際足協（FIFA）暫停職務。

● 8月20日，西班牙足總主席魯比奧斯（右一）在女足世界盃頒獎禮上親吻靴莫素（左一），引起軒然大波。圖為頒獎禮上魯比奧斯與另一名女球員擁抱慶祝。（法新社）

相關字詞﹕回顧2023 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞