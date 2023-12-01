2023年回顧｜圖看8件政要名人大事　習普會、拜登仆倒、特朗普自首、英王登基 (09:41)

3月習普會

俄羅斯去年2月起入侵烏克蘭，戰火至今未平息。中國國家主席習近平今年3月到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行會談。習近平表示，不管國際風雲如何變幻，中方將持續致力於推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關係，並形容這次訪問是「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。

● 3月21日，中國國家主席習近平（左）國事訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普京（右）在克里姆林宮會談，二人會談後於招待會上舉杯。（法新社）

拜登仆倒惹健康疑雲

拜登就任美國總統近3年，曾經3次在公開場合仆倒，外界紛紛關注其健康。2021年3月，上任不久的他登上專機時在樓梯連環跌倒；2022年6月在特拉華州踩單車時摔倒；今年6月出席美國空軍學院畢業典禮期間，不慎被講台上的沙包絆腳向前仆倒。拜登上月20日剛迎來81歲生日，繼續刷新美國「最高齡總統」紀錄。

● 6月1日，美國總統拜登出席美國空軍學院畢業典禮期間，不慎被講台上的沙包絆腳向前仆倒，由別人扶起。（法新社）

特朗普被捕「檔案照」成競選標誌

美國前總統特朗普今年8月到喬治亞州富爾頓縣監獄，就企圖推翻2020年大選喬治亞州點票結果的指控投案，警方按程序拍攝他的檔案照，是歷來現任或前任總統首次。他其後在社交平台X貼出其被捕「檔案照」，該照片迅即成為他的競選標誌。其競選團隊更推出印有檔案照的杯、T恤等，稱只要捐款47美元（約366港元）或以上就可獲得T恤。

● 8月24日，美國前總統特朗普到喬治亞州富爾頓縣監獄投案，警方按程序拍攝他的檔案照。（Fulton County Sheriff's Office/法新社）

● 9月8日，特朗普（背向鏡頭）在南達科他州共和黨「紀念領袖集會」上發表講話，觀眾席上有支持者穿上印有特朗普檔案照的T恤。（法新社）

查理斯三世加冕

查理斯三世1952年以3歲之齡成為英國王儲，至去年9月英女王伊利沙伯二世駕崩，查理斯三世以73歲之齡繼承王位，成為英國史上繼位年齡最大的君主。卡米拉亦成為王后。今年5月查理斯三世加冕，禱告時延續亡母伊利沙伯二世當年許下的誓言，向英國人民承諾「終我一生，無論長短，都為你們服務」。

● 5月6日，英王查理斯三世的加冕儀式在倫敦西敏寺舉行，王后卡米拉一同加冕。二人加冕後在白金漢宮露台與民眾見面。（法新社）

教宗方濟各健康惹關注

現年86歲的教宗方濟各健康狀況近月引起關注，今年3月因支氣管炎入院留醫，6月入院做了小腸氣手術，11月28日更因流感和肺炎問題，取消前往迪拜參加氣候峰會。

● 9月27日，教宗方濟各拄着枴杖，到梵蒂岡聖彼得廣場出席每周一次的公開接見活動。（法新社）

楊紫瓊封奧斯卡影后創歷史

華裔女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》勇奪奧斯卡影后，成為奧斯卡史上首名亞裔影后。楊紫瓊從影近40年，由馬來西亞選美冠軍到香港武打女星，再成為荷李活知名女星，最終登上頂峰成為奧斯卡影后，創下華裔女星歷史性一頁。

● 3月12日，第95屆奧斯卡最佳女主角楊紫瓊（左）與最佳女配角得主珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis，右）合影。（法新社）

Barbie電影熱爆全球

荷李活電影《Barbie芭比》熱潮席捲全球，不單超越《超級瑪利歐兄弟大電影》成為2023年美國票房冠軍，8月時全球累積票房達13.42億美元（約104.6億港元），超越《哈利波特死神的聖物2》成為華納電影公司歷來最賣座作品。目前該片全球累積票房已達14.42億美元（約112.4億港元）。

● 7月12日，澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）以監製兼主演的身分，在英國倫敦出席《Barbie芭比》歐洲首映。（法新社）

女足親吻事件惹軒然大波

西班牙女足8月奪得世界盃冠軍，西班牙足總主席魯比奧斯（Luis Rubiales）在頒獎禮上親吻女足隊員靴莫素（Jennifer Hermoso）嘴唇。靴莫素稱沒有同意讓魯比奧斯親吻，魯比奧斯備受抨擊，最終辭去歐洲足協（UEFA）副主席一職，亦被國際足協（FIFA）暫停職務。

● 8月20日，西班牙足總主席魯比奧斯（右一）在女足世界盃頒獎禮上親吻靴莫素（左一），引起軒然大波。圖為頒獎禮上魯比奧斯與另一名女球員擁抱慶祝。（法新社）