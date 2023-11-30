明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

Google 12月1日開始刪除「閒置帳戶」　7招保帳戶 (08:57)

Google將於12月1日開始刪除「閒置帳戶」，超過兩年未使用的Google個人帳戶會被Google刪除，包括Gmail、Google雲端硬碟等。想保住Google帳戶，用戶可登入帳戶並執行以下其中一種操作，確保帳戶在近兩年內有使用紀錄。

1. 登入帳戶，讀取或傳送電子郵件

2. 登入帳戶，使用Google雲端硬碟

3. 登入帳戶，觀看YouTube影片

4. 登入帳戶，分享相片

5. 登入帳戶，下載應用程式

6. 登入帳戶，使用Google搜尋

7. 透過「使用Google帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務

根據Google網站資料，帳戶符合下列至少一個條件，即使超過兩年未使用，仍然屬於有效帳戶：

．曾用於購買Google產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目

．包含仍有餘額的禮物卡

．擁有已發布的應用程式或遊戲，且在當中購買了有效的訂閱項目或進行過金融交易，例如Google Play商店中的應用程式

．正透過Family Link管理有效的未成年人帳戶

．曾用於購買數位商品，例如書籍或電影

2023年8月9日報道：Google發電郵通知用戶閒置兩年或以上帳戶將刪除

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

相關字詞﹕閒置帳戶 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞