Google 12月1日開始刪除「閒置帳戶」　7招保帳戶 (08:57)

1. 登入帳戶，讀取或傳送電子郵件

2. 登入帳戶，使用Google雲端硬碟

3. 登入帳戶，觀看YouTube影片

4. 登入帳戶，分享相片

5. 登入帳戶，下載應用程式

6. 登入帳戶，使用Google搜尋

7. 透過「使用Google帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務

根據Google網站資料，帳戶符合下列至少一個條件，即使超過兩年未使用，仍然屬於有效帳戶：

．曾用於購買Google產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目

．包含仍有餘額的禮物卡

．擁有已發布的應用程式或遊戲，且在當中購買了有效的訂閱項目或進行過金融交易，例如Google Play商店中的應用程式

．正透過Family Link管理有效的未成年人帳戶

．曾用於購買數位商品，例如書籍或電影

2023年8月9日報道：Google發電郵通知用戶閒置兩年或以上帳戶將刪除

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