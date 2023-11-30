Google 12月1日開始刪除「閒置帳戶」　7招保帳戶 (08:57)

Google將於12月1日開始刪除「閒置帳戶」，超過兩年未使用的Google個人帳戶會被Google刪除，包括Gmail、Google雲端硬碟等。想保住Google帳戶，用戶可登入帳戶並執行以下其中一種操作，確保帳戶在近兩年內有使用紀錄。
1. 登入帳戶，讀取或傳送電子郵件
2. 登入帳戶，使用Google雲端硬碟
3. 登入帳戶，觀看YouTube影片
4. 登入帳戶，分享相片
5. 登入帳戶，下載應用程式
6. 登入帳戶，使用Google搜尋
7. 透過「使用Google帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務
根據Google網站資料，帳戶符合下列至少一個條件，即使超過兩年未使用，仍然屬於有效帳戶：
．曾用於購買Google產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目
．包含仍有餘額的禮物卡
．擁有已發布的應用程式或遊戲，且在當中購買了有效的訂閱項目或進行過金融交易，例如Google Play商店中的應用程式
．正透過Family Link管理有效的未成年人帳戶
．曾用於購買數位商品，例如書籍或電影
2023年8月9日報道：Google發電郵通知用戶閒置兩年或以上帳戶將刪除
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