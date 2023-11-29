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加沙一隅．短片：加沙希法醫院外成集體墓地 (19:05)

加沙希法醫院外成集體墓地（法新社片段）

加沙最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）外，近日成為集體墓地，地上插上一枝枝木棍標記。以色列軍隊本月15日攻入希法醫院，至上周五（24日）撤走。院內大部分病人及醫護已提早撤出醫院，遷移到加沙南部。世界衛生組織於本月18日曾派員短暫視察希法醫院，小組聽聞醫院門口的集體墓地埋葬了逾80具遺體，形容希法醫院已成為「死亡區」。（法新社）

加沙一隅．短片系列：

2023年11月26日：以哈休戰　加沙人拉法油站排長龍

2023年11月27日：以軍嗅探犬隊搜出爆炸物武器　助揭哈馬斯藏匿點　4犬殉職

2023年11月26日：以哈休戰　加沙人拉法油站排長龍

2023年11月23日：大批屍體埋加沙南部汗尤尼斯

2023年11月22日：加沙巴人乾旱農地耕種維生

2023年11月21日：28早產嬰撤離加沙　抵達埃及就醫

2023年11月20日：兩巴人記者喪命　遺體入土為安

2023年11月20日：希法醫院31早產嬰移送南部醫院　將轉往埃及治療

2023年11月19日：藥物短缺　加沙中部藥房貨架剩小量藥物

2023年11月18日：巴人合力搜索　坑洞救出傷者

2023年11月17日：醫院傷者地上就醫　女童背傷嚎啕大哭　腳傷男孩：很想回家

2023年11月16日：巴人停屍間外為死去同胞辦喪禮

2023年11月16日：以軍空襲　加沙賈巴利亞街頭煙霧瀰漫

2023年11月15日：加沙希法醫院育嬰箱斷電　初生嬰被抱離哭啼不止

2023年11月14日：希法醫院150具遺體堆積腐爛　野狗啃食屍　汗尤尼斯兒童浴血

2023年11月14日：加沙巴人排長龍領救濟食物　撿地上麵粉烤麵包

2023年11月13日：以軍空襲留炮坑　變加沙兒童遊樂場

2023年11月13日：加沙巴人土灶做麵包充飢　應對斷燃料煤氣

2023年11月12日：雜技團訪加沙學校表演 冀讓兒童暫忘戰火

2023年11月11日：加沙醫院學校遇炸　救護車遭毁醫護受傷

2023年11月10日：巴人南遷流離失所　醫院露宿缺水缺糧

2023年11月10日：醫院遇空襲　黑夜冒巨大火球　醫院陷恐慌

2023年11月9日：兩歲兒不治　父哭崩稱「不要送他入停屍房」

2023年11月8日：加沙巴人推土機搬遺

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