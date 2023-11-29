加沙一隅．短片：加沙希法醫院外成集體墓地 (19:05)

加沙最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）外，近日成為集體墓地，地上插上一枝枝木棍標記。以色列軍隊本月15日攻入希法醫院，至上周五（24日）撤走。院內大部分病人及醫護已提早撤出醫院，遷移到加沙南部。世界衛生組織於本月18日曾派員短暫視察希法醫院，小組聽聞醫院門口的集體墓地埋葬了逾80具遺體，形容希法醫院已成為「死亡區」。（法新社）
加沙一隅．短片系列：
2023年11月27日：以軍嗅探犬隊搜出爆炸物武器 助揭哈馬斯藏匿點 4犬殉職
2023年11月20日：希法醫院31早產嬰移送南部醫院 將轉往埃及治療
2023年11月19日：藥物短缺 加沙中部藥房貨架剩小量藥物
2023年11月17日：醫院傷者地上就醫 女童背傷嚎啕大哭 腳傷男孩：很想回家
2023年11月15日：加沙希法醫院育嬰箱斷電 初生嬰被抱離哭啼不止
2023年11月14日：希法醫院150具遺體堆積腐爛 野狗啃食屍 汗尤尼斯兒童浴血
2023年11月14日：加沙巴人排長龍領救濟食物 撿地上麵粉烤麵包
2023年11月13日：加沙巴人土灶做麵包充飢 應對斷燃料煤氣
2023年11月12日：雜技團訪加沙學校表演 冀讓兒童暫忘戰火
2023年11月11日：加沙醫院學校遇炸 救護車遭毁醫護受傷
2023年11月10日：醫院遇空襲 黑夜冒巨大火球 醫院陷恐慌
2023年11月9日：兩歲兒不治 父哭崩稱「不要送他入停屍房」