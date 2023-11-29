加沙一隅．短片：加沙希法醫院外成集體墓地 (19:05)

加沙最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）外，近日成為集體墓地，地上插上一枝枝木棍標記。以色列軍隊本月15日攻入希法醫院，至上周五（24日）撤走。院內大部分病人及醫護已提早撤出醫院，遷移到加沙南部。世界衛生組織於本月18日曾派員短暫視察希法醫院，小組聽聞醫院門口的集體墓地埋葬了逾80具遺體，形容希法醫院已成為「死亡區」。（法新社）