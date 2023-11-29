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房協「朗然」懶人包　周四起接受申請【附申請連結】 (12:00)

房協最新推出的資助出售房屋項目「朗然」周四（11月30日）起接受申請，以市價六二折出售，最低入場價255.5萬元。屋苑配備34個住宅車位及會所，所有單位包全屋鋪地磚、基本家電及露台，最快2025年入伙。有意購入「朗然」單位的市民可留意以下申請資訊。

●申請日期及費用

．申請日期：11月30日至12月13日

．申請費：270元

．網上申請開始時間：11月30日上午8時30分【當日生效的申請連結】（只適用於白表申請人）

．截止申請時間: 12月13日晚上7時正*

*只適用於親臨香港房屋協會申請組（地址：香港大坑浣紗街23號龍濤苑地下）遞交及網上申請。各屋邨辦事處/分區租約事務管理處及其他收表處，只會於其個別辦公時間內收取申請表。

●申請資格及配額

．公屋租戶可透過「綠表」申請，不設入息及資產上限。綠表配額佔四成。【詳情

．非公屋租戶可用「白表」申請，二人或以上家庭的每月入息上限為6.2萬港元，資產限額為147萬港元；一人申請者的月入上限3.1萬港元，資產限額為73.5萬港元。白表配限佔六成。【詳情

．房協轄下部分出租屋邨已被納入重建規劃，包括觀塘花園大廈（二期）、漁光村及筲箕灣明華大廈等，合資格的受影響居民可以「綠表」申請，獲優先資格認購「朗然」的單位，配額85個。【詳情

●「朗然」小檔案

地址：觀塘安禧街18號（臨時門牌號數）

單位：兩幢大廈共422個單位

售價：255.5萬至645.6萬元（呎價8212至9812元，平均呎價8916元）

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