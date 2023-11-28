加沙一隅．短片：加沙市到處垃圾山　戰火致無法送堆填區 (13:14)

受以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯戰火影響，加沙北部加沙市垃圾工人無法如常工作，市中心堆滿垃圾山造成衛生問題。加沙市長Yahya al-Siraj表示，早前垃圾山懷疑被磷彈或空投炸彈擲中焚燒，釋出的煙霧釀健康風險。
Yahya al-Siraj表示，未能安排工人將市內垃圾運至堆填區，因工人會有危險，垃圾只能集中放在隨機位置或市中心，目前約3.5萬噸垃圾堆積。（法新社）
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