加沙一隅．短片：加沙市到處垃圾山　戰火致無法送堆填區 (13:14)

受以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯戰火影響，加沙北部加沙市垃圾工人無法如常工作，市中心堆滿垃圾山造成衛生問題。加沙市長Yahya al-Siraj表示，早前垃圾山懷疑被磷彈或空投炸彈擲中焚燒，釋出的煙霧釀健康風險。