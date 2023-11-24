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台灣總統大選三強鼎立　一文睇國民黨、民進黨、民眾黨正副總統參選人簡介 (16:57)

2024台灣大選的正副總統參選登記今日（24日）截止，國民黨、民進黨、民眾黨3個陣營的正副總統參選人已先後完成登記。而鴻海創辦人郭台銘宣布退選後，大選已形成藍綠白三強鼎立局面。本文簡介藍綠白陣營的正副總統參選人背景。

國民黨：侯趙配

總統參選人侯友宜

66歲的侯友宜是嘉義縣一名豬肉販之子，1980年投身警界，2010年改為從政，曾任新北市副市長、中央警察大學校長、內政部警政署署長及刑事警察局局長等職位，現為新北市市長。1997年，時任台北市刑事警察大隊大隊長的侯友宜，負責偵查女藝人白冰冰之女白曉燕被綁架一案，侯友宜曾親身與綁匪談判。

副總統參選人趙少康

73歲的趙少康早年從政，在台灣政壇曾被稱為「政治金童」，後來轉戰媒體圈，是台灣資深媒體人。1994年他曾代表新黨參與台北市長選戰，但敗給陳水扁。趙少康2021年恢復國民黨籍，現為中廣董事長兼總經理。

民進黨：賴蕭配

總統參選人賴清德

64歲的賴清德畢業於台灣大學復健醫學系、成功大學學士後醫學系，並取得哈佛大學公共衛生學院碩士。1996年，時任成大醫院總醫師的他棄醫從政，多年來曾任行政院院長和台南市長等，2020年起任副總統。

副總統參選人蕭美琴

52歲的蕭美琴出生於日本神戶，父親為台南人、母親是美國人。她於台南長大，長大後隨家人移居美國，在紐約哥倫比亞大學取得政治學碩士學位。她曾任花蓮縣立委，2020年獲委任為駐美代表，曾在總統蔡英文及副總統賴清德過境美國時隨行。

民眾黨：柯吳配

總統參選人柯文哲

63歲的柯文哲原是資深醫生，曾是台灣大學醫院創傷部主任，2014年棄醫從政，以無黨籍的政治素人姿態成功當選台北市長，至2022年卸任。他2019年成立民眾黨，呼籲民眾不受國民黨與民進黨的藍綠意識型態綁架。

副總統參選人吳欣盈

45歲的吳欣盈現為立委，亦是台灣企業新光集團創辦人吳火獅的孫女。她曾任英國保守黨副黨魁Peter Lilley國會幕僚，擁有英國科陶德藝術學院文學碩士學位，曾獲頒世界經濟論壇全球青年領袖。

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