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2023年11月24日星期五
短片：新疆昭蘇濕地現霧淞 瓊樹銀花美如畫
(12:36)
新疆昭蘇濕地現霧淞 瓊樹銀花美如畫（新華網微博片段）
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近日新疆受降雪及寒冷天氣影響，伊犁哈薩克自治州昭蘇濕地公園出現霧淞，變成一片雪國。潔白的霧淞附在樹枝上，猶如瓊樹銀花。陽光照耀下，銀光閃爍。（新華社）
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