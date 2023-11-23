芋頭6食譜　煲仔飯、芋頭糖水布甸一覽 (09:27)

秋冬吃芋頭，除了甜品，芋頭可燜可炒製作小菜、煲仔飯，本文整理6個芋頭食譜，文末附有處理芋頭、芋頭營養相關資訊連結，供讀者參考。

一. 芋香西米露

材料：芋頭 200克、芋圓適量、西谷米50克、牛奶300毫升、糖20克

製法：

1. 芋頭洗淨，去皮切丁，放入電鍋燜熟後，分成兩份芋丁。

2. 取一半芋丁（100克），加牛奶和糖，放入攪拌機攪打成芋香牛奶。

3. 水煮滾後下西谷米，煮15分鐘至米心變白色，關火燜20分鐘後撈起備用。另外，水煮滾後下芋圓，煮至浮起。

4. 芋丁、芋圓和芋香牛奶混合後放入碗中，即成。

芋圓製法：

材料：芋丁50克、地瓜粉25克、糖5克

製法：

1. 將蒸熟的芋頭丁搗成泥。

2. 加入糖拌勻後，再加進地瓜粉揉成麵糰。

3. 麵糰揉成長條，切成小塊搓圓。

4. 滾水下芋圓，煮至浮起後再滾一分鐘即可撈起。

二. 南乳芋頭燜鴨（6人分量）

材料：鴨（已切件）1隻、芋頭 1個、老薑 半塊、紅葱頭（乾葱） 4個、八角 2至3粒、黃糖 1茶匙、油 2湯匙、紹興酒 100毫升

醃汁料：南乳連南乳汁 4湯匙、柱侯醬 2湯匙、生抽 1.5湯匙、老抽 1.5湯匙、紹興酒 4湯匙、黃糖 4湯匙

製法：

1. 鴨件洗淨，瀝水，徹底抹乾。

2. 醃汁料拌勻至平滑，加鴨件拌勻，放進雪櫃醃2小時。

3. 洗淨芋頭、紅葱頭和老薑。

4. 芋頭削皮，切件，放在微波爐用的平坦器皿，包裹微波爐保鮮紙，放進微波爐加熱，1000W叮約8至10分鐘。

5. 紅葱頭去皮，切半；薑連皮切片。

6. 熱鑊下油，下老薑，大火爆香。

7. 下紅葱頭和八角，爆香至紅葱頭有少許焦邊。

8. 鴨件隔去醃汁，醃汁保留，備用。

9. 鑊內下鴨件，大火兜勻後，沿鑊邊灒紹興酒，蓋鑊蓋，煮至滾起，鴨肉剛熟。

10. 掀蓋，轉中火，下芋頭，兜勻。

11. 加醃汁和糖，蓋鑊蓋，燜煮20分鐘後，關火。繼續蓋緊鑊蓋，焗1小時即成。

三. 芋頭黑糯米糖水（6人分量）

材料：黑糯米 1.5両（60克）、芋頭 2.5両（100克）、冰糖 1両（60克）、水 4.5杯（1080亳升）

製法：

1. 黑糯米洗淨，用清水浸2小時。

2. 黑糯米及水加入鍋中，慢火煮30分鐘。

3. 芋頭去皮，切成小粒。

4. 芋頭粒放入鍋中，與黑糯米及水一起煮約30分鐘，芋頭粒煮至腍身。

5. 加入冰糖煮溶，即成。

四.芋仔燜素羊肉明蝦（2至3人分量）

材料：芋仔4個（細小的芋頭，約180克）、素羊肉羹 8粒（約110克，可選用素赤肉羹或素牛肉）、素明蝦 8隻（約65克）、麵粉 15克、水 75毫升、椰汁 95毫升、植物油 適量、糖及鹽少許

製法：

1. 芋仔略洗，放入煲內，加水至完全覆蓋芋仔，大火煮滾後調中細火，煮20分鐘，將芋仔煮軟。

2. 倒去煲內的水，芋仔沖水冷卻後去皮，切成小塊備用。

3. 用掌心約略壓鬆素羊肉羹，再將素羊肉羹均勻沾上麵粉，並用手拍去多餘麵粉。

4. 煎鍋大火加熱，下油後調中火，放入素羊肉羹，煎至兩面金黃，加入素明蝦略炒。（若煎煮時素羊肉羹不夠油，可略加。）

5. 加水及椰汁，煮約2分鐘，其間需要不時攪拌以免煮焦，煮至濃稠。（濃稠程度可依個人喜好）

6. 以糖和鹽調味即成。

五.香芋腰果布甸（4杯分量）

材料：芋頭 3個、腰果 400克、冰糖 50克、藍莓及薄荷葉適量

製法：

1. 腰果洗淨，放進攪拌機，加1000毫升水打約3分鐘，取出腰果，保留腰果水。（如沒有攪拌機，可將腰果切碎，加1000毫升水煮熟。）

2. 芋頭刨皮及切粒，加入腰果水煮熟成芋泥後，與腰果拌勻備用。

3. 熱鍋後加入冰糖及20毫升水，將冰糖煮成焦糖。

4. 加入芋泥腰果煮15分鐘，其間需要不斷攪拌，然後舀進小杯。

5. 藍莓及薄荷葉洗淨，按個人喜好裝飾布甸，放在陰涼通風處待約30分鐘（如怕變壞可放入雪櫃），即可食用。

六.南瓜芋頭雞粒煲仔飯（2人分量）

材料：南瓜 75克、芋頭 75克、去皮雞胸肉 75克、米 180克、水 260毫升、鮮冬菇 2隻、薑 4片、葱 4段

雞胸肉醃料：鹽 1/7茶匙、糖 1/8茶匙、粟米油 1茶匙

煲仔飯汁：老抽 1湯匙、生抽 2茶匙

製法：

1. 雞胸肉切粒、醃好；南瓜和芋頭去皮切粒；鮮冬菇除蒂切粒，備用。

2. 雞胸肉粒、南瓜粒和芋頭粒氽水，備用。

3. 淘洗白米後加清水，慢火煮10分鐘。

4. 雞肉粒、南瓜粒、芋頭粒、冬菇粒和薑片放上飯面，蓋上煲蓋煮約5分鐘。

5. 放上葱段及煲仔飯汁即成。

芋頭實用資訊：