加沙一隅．短片：加沙巴人乾旱農地耕種維生 (14:08)

在加沙中部代爾拜拉赫（Deir el Balah）一塊乾旱的農地上，一群巴人以耕種維生。自加沙市遷來的Abu Saad Shamlakh表示，因逃避戰火而來到這裏，租了一塊田，雖然缺水，但仍希望以耕種維生。另一名巴人Ismael Shamlakh則稱，已在此生活了約20天，惟只能居於帳篷內，沒有住所，而且當地每天也有炮擊轟炸，睡覺和工作時也感到害怕。（法新社）