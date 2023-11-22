以哈達釋放人質協議　首波料哈馬斯放50婦孺　圖看部分被擄兒童人質 (14:43)

部分被擄兒童人質名單

●Ariel Bibas，4歲，與父母、9個月大弟弟一起於以色列南部集體社區尼爾奧茲（Nir Oz）被哈馬斯擄走。（圖：法新社）

●Emily Hand，8歲，有以色列及愛爾蘭雙重國籍，10月7日在以色列南部集體社區貝里（Be'eri）的友人家留宿時遇上哈馬斯突襲，家人一度以為她被殺，隨後獲以軍告知她被擄到加沙。（圖：法新社）

●Ella Elyakim，8歲。10月7日，哈馬斯突襲以色列南部社區尼爾奧茲，闖入她家，並迫她與父親、15歲姊姊Dafna在網絡直播中自報身分，隨後擄走。父親屍體其後在邊境被發現，姊妹倆下落未明。（圖：法新社）

●5歲女童Emilia Aloni與母親Danielle到社區尼爾奧茲探望姨姨Sharon一家，卻與Sharon一家四口一起遭擄走，包括Sharon的3歲孖女Yuli與Emma。他們曾躲在安全房間內，但哈馬斯在屋中縱火，疑他們因此被迫離開安全房及擄走。（圖：法新社）

●Eitan Yahalomi，12歲，與母親、兩名姊妹一同於社區尼爾奧茲遭俘虜，被哈馬斯武裝分子帶往加沙期間與家人失散，其母及兩名姊妹逃脫，惟Eitan自此音訊全無。家人深信他仍在生。（圖：法新社）

●Gali，13歲，於集體社區貝里遭擄走，15歲的哥哥被殺。（圖：法新社）

（以色列時報/法新社）