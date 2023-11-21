Banksy真名揭盅叫Robbie　廿年前受訪談塗鴉創作像微波食物要快速完成 (19:44)

Banksy身分以往未曾被透露，過去有猜測稱他的名字可能是Robin、Robert或Robbie，而在新出土的錄音，記者問Banksy是否名叫「Robert Banks」，Banksy回答「是Robbie」。

2003年夏天，20多歲的Banksy接受Nigel Wrench採訪，但當時只剪輯了部分內容播出。多年後，Wrench聽罷廣播節目The Banksy Story後，決定修復當時與Banksy訪問的完整錄音。在未曾公開的錄音，Banksy在回應塗鴉是否犯法的爭議時，建議人們「出去！掉東西！要玩得開心！」（「Go out! Trash things! Have fun!」）他又補充，其他人也可以在你的作品上創作，「其他人可以改變它（你的作品）」。Banksy又形容其創作方式像微波食物，要乾脆利落地快速完成。（BBC）