慢性疾病共同治理先導計劃Q&A｜可否同時看傷風感冒？能否轉換家庭醫生？限期內用畢配額怎辦？ (15:59)

問：治療期間可獲資助多少次診症？

答：如診斷患糖尿病或高血壓，每年最多可獲資助6次；如沒有診斷出患糖尿病或高血壓，則每年最多4次。【參加資格按此】

問：資助診症中，可否同時治理慢性疾病和偶發性疾病例如傷風、感冒和咳嗽？

答：可以，並可免費獲得計劃下的特定藥物名單中的藥物，以及最多3天偶發性疾病的藥物。

問：同一天向家庭醫生求診超過一次，是否需額外付費和扣除資助診症配額？

答：每天最多可使用一個資助診症配額，若同一天多次求醫，須自行支付診症以外的費用。

問：計劃可否豁免收費？

答：不可以，但參加者可使用醫療券。

問：12個月內用完所有資助診症配額，怎辦？

答：可自費到同一家庭醫生或其他醫療機構求醫，但不會獲得資助。

問：達標獎勵計劃如何計算和獎勵？

答：如達到以下健康指標，可在下個計劃年度接受首次資助診症時獲扣減最高150元：【參加者須支付費用詳情按此】

．自我檢查健康指數並上傳到醫健通的手機應用程式

．定時覆診

．完成健康教育項目

．完成指定檢查

問：參加計劃會否影響現正接受的醫管局或衞生署其他服務？

答：不會，但正在公營醫療系統接受糖尿病或高血壓跟進治療的市民則不能參與計劃。

問：計劃下的家庭醫生與一般私家醫生有何分別？可否選擇目前的私家醫生在計劃下配對？

答：計劃下的家庭醫生須登記加入基層醫療指南，並需持續進修及跟從治療指引。參加者只可配對參加計劃的家庭醫生，或聯絡地區康健中心，由康健中心邀請醫生加入。

問：參加者與家庭醫生如何配對？

答：參加者須先到地區康健中心【中心名單及聯絡資料按此】，並根據職員提供家庭醫生名單，按個人意願選擇醫生。【搜尋參與計劃家庭醫生按此】

問：在計劃中能否接受多於一名家庭醫生的服務？可否轉換配對家庭醫生？

答：同一時間只可登記成為一名家庭醫生的病人。在篩查階段，參加者不能在首次資助診症180天內，轉換配對的家庭醫生。在治療期間，參加者可到地區康健中心提出轉換家庭醫生。【計劃流程按此】

問：參加者能否跳過篩查階段，直接進入治療階段？

答：不可以，以確保正確的診斷並安排合適的管理計劃。

問：「個人計劃年度」如何計算？如治療方案有變，會否影響「個人計劃年度」計算？

答: 「個人計劃年度」由進入治療階段當天起計的12個月，並在每年的同一天重新計算。若參加者病情發生變化，家庭醫生作出新的診斷，「個人計劃年度」將會由當天重新計算。

問：治療期間病情有變，計劃有何安排？

答：家庭醫生可安排參加者到醫管局指定的專科門診接受一次內科專科諮詢，其後參加者可繼續由家庭醫生跟進。

問：參加計劃後可否退出？

答：參加者可以到地區康健中心/站退出計劃，但留意自身健康狀況，按個人需要諮詢醫護，接受適切治理。

醫務衛生局「慢性疾病共同治理先導計劃」相關資訊【按此】及服務流程

資料來源：醫務衛生局網頁