加沙一隅．短片：28早產嬰撤離加沙　抵達埃及就醫 (12:07)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭進入第七周，加沙地帶仍深陷戰事。世界衛生組織周一（21日）宣布，28名加沙早產嬰兒已由拉法市的醫院安全移送到埃及，分送兩間醫院接受治療。世衛總幹事譚德塞表示，其中12人由飛機送往埃及首都開羅的醫院。世衛表示，全部嬰兒均有嚴重感染情況，需持續接受治療。另有3名早產嬰仍留在拉法的醫院。（法新社/路透社）
加沙一隅．短片系列：
2023年11月20日：希法醫院31早產嬰移送南部醫院 將轉往埃及治療
2023年11月19日：藥物短缺 加沙中部藥房貨架剩小量藥物
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2023年11月15日：加沙希法醫院育嬰箱斷電 初生嬰被抱離哭啼不止
2023年11月14日：希法醫院150具遺體堆積腐爛 野狗啃食屍 汗尤尼斯兒童浴血
2023年11月14日：加沙巴人排長龍領救濟食物 撿地上麵粉烤麵包
2023年11月13日：加沙巴人土灶做麵包充飢 應對斷燃料煤氣
2023年11月12日：雜技團訪加沙學校表演 冀讓兒童暫忘戰火
2023年11月11日：加沙醫院學校遇炸 救護車遭毁醫護受傷
2023年11月10日：醫院遇空襲 黑夜冒巨大火球 醫院陷恐慌
2023年11月9日：兩歲兒不治 父哭崩稱「不要送他入停屍房」