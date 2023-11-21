加沙一隅．短片：28早產嬰撤離加沙　抵達埃及就醫 (12:07)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭進入第七周，加沙地帶仍深陷戰事。世界衛生組織周一（21日）宣布，28名加沙早產嬰兒已由拉法市的醫院安全移送到埃及，分送兩間醫院接受治療。世衛總幹事譚德塞表示，其中12人由飛機送往埃及首都開羅的醫院。世衛表示，全部嬰兒均有嚴重感染情況，需持續接受治療。另有3名早產嬰仍留在拉法的醫院。（法新社/路透社）