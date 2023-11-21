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英患社交焦慮大學生輕生　英高院首宗爭議大學有否「謹慎責任」案例下月審理　港律師：本港法庭適用 (13:44)

本港學童心理健康及自殺問題備受關注，英國亦面對相同問題。2018年一名患有社交焦慮的女大學生在口試前一天自殺輕生，其父母後來控告校方未有作出合理行為確保其女兒福祉、健康和安全，法院裁定校方歧視，須向家長賠償5萬鎊。女生家長不服上訴，指原審法官錯誤裁定校方毋須負上對學生的「法定謹慎責任」（duty of care），案件將於下月11日在英國高院審理，成為首宗爭議高等院校對輕生學生是否有「法定謹慎責任」的案例。CPH Legal執業律師陳柏豪指出，本案日後亦有機會成為香港法庭參考的案例。

2018年4月，當時20歲、患有慢性社交焦慮並就讀University of Bristol物理學二年級的Natasha Abrahart在一個單位內輕生，翌日她原要出席口試，並需要在大批師生面前進行。其父母後來入稟控告校方。

去年5月，法院裁定【相關判辭按此】，校方明知女生患有社交焦慮，卻沒有為其口試安排，作出其他合理可行的措施，裁定校方歧視病患，違反平等條例（Equality Act），須向女生家長賠償5萬鎊。

惟女生家長在就校方是否需要對學生負上「法定謹慎責任」提出上訴，因原審法官認為，現時沒有法例或案例顯示，大學需對學生負上「法定謹慎責任」。

英國國會今年曾辯論是否需要就高等院校對學生有「法定謹慎責任」而立法，政府當時承認，高等院校對學生有「法定謹慎責任」，但是法律上是否存在、以及如何實行，並沒有太多討論，政府最終亦沒有就此進行立法。

2016至2018年，University of Bristol共有11名包括Natasha Abrahart在內的學生輕生。英國國會文件引述的數據指出，大學生向校方披露有心理狀況問題的本土學生比例迅速增加，由2010年約百分之一，增至2020/21超過百分之五。文件又指出，心理健康慈善機構Student Minds在2022年進行一項調查，有57%的受訪者認為自己有心理健康問題，27%受訪者則已被診斷患有心理健康問題。

（衛報/英國國會文件）

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生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

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