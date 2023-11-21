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天氣乾燥潤膚4營養素　營養師教烹煮食用貼士【附潤膚兩食譜】 (09:01)

天氣乾燥，肌膚容易變得痕癢乾燥，吃什麼可以幫助潤膚？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問，講解4種營養素可以幫助保護皮膚屏障、滋潤皮膚，並講解烹煮貼士和食用注意。

●潤膚4營養素

1.胡蘿蔔素

【作用】脂溶性維他命，屬抗氧化物，在體內會轉化成維他命A，幫助保護細胞及維持皮膚健康。

【食物例子】橙紅色食物如番茄、紅菜頭、紅蘿蔔

【烹煮/食用注意】脂溶性維他命需要配合適量脂肪幫助吸收，白烚進食或當沙律未必吸收得好，用作煲湯較佳。

2.維他命E

【作用】脂溶性維他命可幫助保護細胞、維持皮膚健康及減少幼紋；亦有研究指出維他命E有助減少色斑。

【食物例子】牛油果、堅果仁、杏仁、合桃、橄欖油

【烹煮/食用注意】需要配適量脂肪煮幫助吸收

3.奧米加3脂肪酸

【作用】屬抗氧化物，有助紓緩炎症、減少皮膚敏感，以及保護皮膚。

【食物例子】深海魚如三文魚、銀鱈魚

【烹煮/食用注意】容易氧化，烹煮時油的溫度過高或煎得太燶，可能已破壞食物中的奧米加3脂肪酸。

4.維他命C

【作用】刺激身體製造膠原蛋白，保持皮膚彈性，亦有助維持免疫系統健康、幫助傷口癒合。

【食物例子】檸檬、橙、柑

【烹煮/食用注意】容易氧化，進食富含維他命C的水果宜即切即吃。

●食譜一：紅蘿蔔粟米腰果合桃湯

【材料】紅菜頭1個、粟米2條、紅蘿蔔1-2條、腰果1碗、合桃1碗、水適量

【製法】所有材料洗淨，紅菜頭、粟米和紅蘿蔔切件，放進鍋中煲1-2小時，加鹽調味即成。

●食譜二：香煎三文魚配新鮮檸檬汁

【材料】三文魚適量、新鮮檸檬汁適量、香草適量

【製法】三文魚洗淨，包錫紙焗熟，當中的油分是奧米加3脂肪酸的精華，打開錫紙再焗1至2分鐘，至呈微微金黃色，然後加鹽和黑胡椒調味，加入新鮮檸檬汁和香草如羅勒、芫荽，即成。另外亦可依個人喜好加配菜，例如以西芹、生菜製作的沙律等。

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