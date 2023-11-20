加沙一隅．短片：兩巴人記者喪命　遺體入土為安 (16:23)

在加沙中部代爾拜拉赫省（Deir al-Balah），兩名隸屬官媒的巴勒斯坦記者Hasouna Slim和Sari Mansoor命喪受以軍襲擊的布賴吉（Bureij）難民營，親友及同僚周日（19日）瞻仰遺容，有人放聲痛哭。兩人的遺體終入土為安。（法新社）