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蕭美琴任賴清德競選副手　曾積極推動台美關係　促成佩洛西訪台遭國台辦制裁 (13:51)

台灣總統大選明年1月13日舉行，民進黨總統參選人賴清德選定台灣駐美代表蕭美琴為其競選副手，以「賴蕭配」出戰大選。蕭美琴2020年7月起出任台駐美代表，是推動台美關係的重要人物。《紐約時報》曾形容，蕭美琴是「華盛頓最具影響力的外國代表之一」。而她為了參選，今早（20日）已辭任駐美代表一職。【相關報道：蕭美琴辭任台駐美代表

52歲的蕭美琴1971年生於日本神戶，父親為台南人、母親是美國人。她於台南長大，長大後隨家人移居美國，在紐約哥倫比亞大學取得政治學碩士學位。1991年她獲民進黨呂秀蓮邀請任其助理，1999年出任陳水扁競選總部國際事務部主任。陳水扁翌年當選總統後，蕭美琴出任總統府顧問，並在2000年至2012年擔任民進黨歷屆總統競選陣營之國際發言人。

蕭美琴任駐美代表期間，曾陪同總統蔡英文及副總統賴清德過境美國，更被指去年8月推動時任美國眾議院議長佩洛西訪台。大陸國台辦曾點名批評蕭美琴頻繁發布謀「獨」言論，「賣力策動美方政界人士赴台」，搞「台獨」分裂，必將遭到歷史清算，今年4月宣布制裁她。

蕭美琴駐美期間不能使用「大使」銜頭，辦公地點亦並非使館，而是駐美台北經濟文化代表處。《紐約時報》今年1月報道，蕭美琴過着「灰色地帶的生活」，形容她雖「享有強大的內部人脈，卻忍受着一種特殊的局外人身分」。（綜合報道）

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