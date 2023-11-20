加沙一隅．短片：希法醫院31早產嬰移送南部醫院　將轉往埃及治療 (12:24)

巴勒斯坦紅新月會周日（19日）在世衛及聯合國協助下，將加沙希法醫院31名早產嬰兒，移送到加沙南部拉法的阿聯酋醫院，接受緊急治療。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯控制的加沙衛生部表示，這批嬰兒周一（20日）將送往埃及的醫院。
世衛聲明表示，31名嬰兒中有11人情況危殆。醫生稱這些早產嬰因在希法醫院缺乏醫療支援，出現感染。衛生部門稱暫時未聯絡到嬰兒家人，另有兩名嬰兒等候轉院期間死亡。（法新社／路透社）
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