皮膚保濕Q&A｜天氣乾燥　皮膚科醫生教辨膚質揀合適保濕面霜 (10:29)

問：如何辨別自己的膚質？

答：胡惠福表示，市民可先清潔臉部，印乾皮膚，1小時後用面油紙按壓前額、雙頰、下巴和鼻子。不同膚質會出現下述情況：

中性肌膚——臉上沒有光澤，面油紙無油脂

乾性肌膚——臉部感到皮膚繃緊，或出現片狀皮屑，面油紙無油脂

油性肌膚——臉上有光澤，面油紙有油脂

混合性肌膚——前額、鼻和下巴（T字位）出現油脂；面頰則較乾燥

敏感性肌膚——臉部感到皮膚乾燥繃緊，清潔時或清潔後容易感到刺痛，面油紙無油脂

問：男性和女性的膚質有否分別？

答：男性皮膚相對較厚、毛孔較粗大、油脂分泌較旺盛；女性皮膚則相對較薄，所以女性的保濕面霜或稍為滋潤。不過胡惠福提醒，選擇保濕產品時仍要按照個人的肌膚性質決定，性別並非重要因素。

問：如何選擇合適的保濕面霜？

答：胡惠福指出，理想的保濕面霜應具備3大保濕元素：保濕劑、柔軟劑及密封保濕劑，從而為角質層吸收水分，亦能令皮膚柔軟有彈性，以及達至鎖水功效，減少水分流失。保濕面霜多數含有高比例的保濕劑（如甘油、丁二醇、丙二醇等）、柔軟劑（含角鯊烯、乳木果油等）及密封保濕劑（如礦物油、礦脂、矽化合物等）。

倘按膚質選擇，建議油性膚質宜選用油脂含量比例較低（即密封保濕劑比例較低）的產品，以免堵塞毛孔或加劇暗瘡問題；乾性或敏感性膚質宜選用油脂含量比例較高（即密封保濕劑比例較高）的產品，以加強滋潤保濕效果。

此外，挑選保濕產品時，應避開香料、色素、羊毛脂、酒精、防腐劑（如甲醛、MIT等成分）等致敏成分。

問：使用保濕面霜後有輕微刺痛感屬正常？

答：部分人使用保濕面霜初期或會出現輕微刺痛感，可能因為皮膚組織較乾燥，或有微細不明顯的乾裂損傷所致。倘刺痛情況只屬輕微，持續使用後，刺痛感覺應在數天內逐漸消退；惟若痛楚加劇，出現皮膚灼熱、痕癢紅腫等，則可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。

問：什麼時候是保濕最佳時機？

答：保濕最佳時機為每日洗面後，趁着皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚，隨即塗抹保濕面霜。一般每日塗保濕面霜2至3次已經足夠，若天氣特別乾燥的日子，應按皮膚乾燥程度需要多塗潤膚霜。

洗臉｜醫生建議按膚質揀中性或弱酸性洗面奶

洗臉常犯六錯誤 醫生提醒塗過防曬宜用洗面乳洗臉

皮膚乾燥先保濕 勿只靠底妝防曬

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX