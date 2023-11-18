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東京賞冬季聖誕燈飾4景點：六本木、丸之內、惠比壽花園廣場、晴空塔 (13:25)

日本東京是熱門旅遊地點，11月至12月遊東京，可順道觀賞冬季及聖誕燈飾。本文整合4個東京市內觀賞燈飾好去處，包括：丸之內、六本木，惠比壽花園廣場，以及東京晴空塔。

1. 六本木聖誕燈飾

六本木欅坂通有80萬盞藍白色LED「Snow & Blue」夢幻燈飾，綿延約400米，Keyakizaka橋上亦佈置了馬飾聖誕樹。[詳情]

活動日期：即日起至12月25日

亮燈時間：下午5時至晚上11時

活動地點：六本木新城設施內（六本木欅坂通等）

2.「丸之內燈飾2023」

120萬盞香檳金LED燈裝飾丸之內的主街及旁邊的樹木。另外，主辦方今年聯同迪士尼舉行「丸之內明亮聖誕2023：迪士尼夢想與願望」活動，即日起至12月25日可觀賞以迪士尼動畫為主題的聖誕裝飾和燈光表演。[詳情]

「丸之內燈飾2023」詳情

活動時間（丸之內燈飾2023）：即日起至2024年2月18日

活動地點：丸之內仲通、東京車站周邊、東京火炬公園

亮燈時間：下午4時至晚上11時（12月1日至12月31日下午4時至午夜零時）

3. 惠比壽花園廣場

10米高聖誕樹點綴時計廣場，另有聖誕市集，可以欣賞燈飾兼享美食。另外，亦可觀賞最大的Baccarat吊燈，展期至2024年1月8日。[詳情]

活動日期：即日起至12月25日

亮燈時間：下午4時至晚上11時

活動地點：惠比壽花園廣場時計廣場

4. 晴空塔

晴空塔於指定日子亮起兩款聖誕節限定燈飾，晴空塔變身金色的「香檳樹」或紅色調的「蠟燭」，遊客可參考指定日子前往「打卡」。另外，亦可付費登上350層高的展望台，選購拍照服務留下東京夜景的回憶。

活動日期（聖誕燈飾）：即日起至12月25日（以下時間除外：11月18日、23日、25日、30日，12月2日、9日、16日、23日）

亮燈時間（聖誕燈飾）即日起至12月23日下午5時半至晚上10時；12月24日及25日下午5時半至零時 

拍照服務活動日期：即日起至12月25日（日落後）

費用：1500日圓（約80港元）

地點：東京晴空塔天望甲板350樓

晴空塔官方網站（日文）：www.tokyo-skytree.jp/event/info/xmas2023

註：活動資料如有更改，以主辦方公布為準

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom

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