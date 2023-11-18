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長者日2023優惠｜11月19日長者免費搭港鐵九巴電車 (14:21)

明日（11月19日）是長者日，港鐵、九巴、電車等公共交通工具向長者提供免費乘車優惠。

港鐵：65歲或以上的長者當天使用樂悠咭、長者八達通或個人八達通均可免費乘搭港鐵 、輕鐵及港鐵巴士，拍卡後不會被扣除車費（優惠不適用於機場快線、東鐵線往來羅湖及落馬洲站的過境車程及高速鐵路。長者乘搭東鐵線頭等須支付頭等額外費）。

九巴：合資格長者當日可以免費乘搭九巴及龍運巴士，P960、P968線除外。年滿65歲或以上長者乘搭九巴或龍運巴士時，只需向車長出示「長者咭」、香港身分證、旅遊證件，或以長者八達通卡或樂悠咭繳付車資即可免費乘車，當日八達通所扣除的車資將設定為0元。

電車：60歲或以上乘客當日下車時向車長出示其「長者咭」、「樂悠咭」或香港身分證，便可免費乘搭電車（注意：請勿拍長者八達通或「樂悠咭」。當日電車上之八達通收費器不能識別長者八達通或「樂悠咭」為免費）。

新渡輪：長者只需出示「長者咭」或「樂悠咭」，即可免費乘搭下列新渡輪航線的普通渡輪普通客位：中環 ─ 長洲、中環 ─ 梅窩、橫水渡（坪洲 ─ 梅窩 ─ 芝麻灣 ─ 長洲）、北角 ─ 紅磡、北角 ─ 九龍城。

港九小輪：65歲或以上者在入閘前出示「長者咭」或身分證（1958年11月19日或以前出生），可免費乘搭渡輪來往中環與坪洲、中環與榕樹灣，以及中環與索罟灣（註：勿自行使用八達通或「樂悠咭」入閘）。

長者咭持有人於11月19日外出消費亦可獲得優惠，包括大家樂、吉野家、一粥麵、譚仔雲南米線等【11月19日長者日 持長者咭享食肆商戶優惠】。

長者優惠其他資訊：

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