台北聖誕燈飾：新北耶誕城燈飾走廊、統一時代百貨13米高聖誕樹 (16:09)

到台灣北部旅遊，11月中下旬至12月可欣賞聖誕燈飾，本文整合台北及新北市3個觀賞燈飾好去處，除了巨型聖誕樹打卡，還有藝術裝置，以及音樂會表演。
新北耶誕城設有多條燈飾走廊、燈光大道及4個遊樂設施。多個打卡點包括：全新打造6棵特殊造型聖誕樹、巨型薑餅人、飄雪甜點小鎮、最大裸視3D聖誕投影等。[詳情]
日期：2023年11月17日至2024年1月1日
主燈騷時間：每日下午5時30分至午夜（逢整點、半點一次，每次5分鐘，晚上10時半後為無聲版）
周邊燈飾亮燈時間：每日下午5時30分至午夜
設施開放時間：早上11時至晚上10時（粉紅甜心旋轉木馬、杯子蛋糕圓舞曲、冰淇淋嘟嘟小火車）
地點：新北市政府市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中商圈
台北統一時代百貨今年將點亮13米高聖誕樹，每晚定時有燈光騷；「愛Sharing耶誕藝術燈區」打卡位包括巴塞穹頂、瑰麗大道、聖誕之丘等，11月17日亮燈活動更有人氣樂團告五人表演。[詳情]
日期：2023年11月17日至2024年1月2日（主題燈光騷每晚6時至9時整點播放）
地點：台北統一時代百貨（台北市信義區忠孝東路五段8號）
配合聖誕節慶，台北自來水園區打造夜間景觀燈飾與日間花卉造景，提供休憩與拍攝亮點。另邀請知名音樂團體舉辦聖誕音樂會，傳達聖誕溫暖祝福，同時讓民眾感受公館水岸藝文魅力。[詳情]
日期：2023年11月25日至12月31日
地點：台北市中正區思源街1號（台北自來水園區）
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