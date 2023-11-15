行李箱保養8貼士　消委會提醒：勿用拉桿提行李箱、濕布沾梘液除車輪污物 (13:32)

行李箱使用及保養8貼士

‧不宜坐在行李箱上，以免對行李箱、拉捍及車輪造成壓力引致損壞。

‧避免使用拉桿提起行李箱，應用手挽，減低拉桿受損風險。

‧收拾行李時，宜將重物放在箱底，以免行李箱因重心不穩而翻倒。

‧行李箱勿過度盛載，以免拉鏈受到擠壓而增加爆開的風險。

‧每次使用行李箱後，可用乾布沾清水代替強力清潔劑輕拭外殼，然後抹乾。

‧行李箱車輪可用濕布沾少許梘液去除污物，並將卡在輪軸間的頭髮、垃圾等異物挑起。

‧行李箱不宜放在潮濕空間，或受陽光直射。

‧存放行李箱時可使用防塵套，防止灰塵或污物黏在行李箱上，尤其是車輪及拉桿之間的間隙位置。

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