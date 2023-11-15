消委會．花生醬｜總評最高3款花生醬名單　Mother Earth沒檢出塑化劑反式脂肪 (10:21)

花生醬：Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter

檢測總脂肪：47.4克/100克

聲稱來源地：新西蘭

售價：55元（每100克14.5元）

沒有檢出黃曲霉毒素、塑化劑DEHP及DINP或反式脂肪

花生醬：Pic's Peanut Butter Crunchy

檢測總脂肪：49.6克/100克

聲稱來源地：新西蘭

售價：75元（每100克19.7元）

沒有檢出黃曲霉毒素

花生醬：Sun-Pat Crunchy Peanut Butter

檢測總脂肪：48.5克/100克

聲稱來源地：愛爾蘭

售價：38元（每100克9.5元）

沒有檢出塑化劑

據食安中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪的為「高脂」食物，而世衛建議脂肪攝取量應佔人體每日所需能量的15%至30%。消委會提醒，花生醬雖然富含有益的不飽和脂肪酸，惟大部分都屬於高脂食品，長期過量食用脂肪會導致體重增加，應多進食蔬菜水果，保持均衡飲食習慣。此外，購買花生醬宜選無添加鹽和糖、花生成分排在配料表較前位置，以及飽和脂肪酸、反式脂肪酸、糖和鈉含量較少的產品，並留意食用分量。

消委會補充，是次報告驗出的黃曲霉毒素及塑化劑含量均符合本港法例要求，在正常食用情況下不會影響健康。

消委會．花生醬 相關報道：

兩款花生醬樣本含黃曲霉毒素超歐盟上限

消委會測試 其他報道：

行李箱｜4款行李箱表現佳 Muji行李箱最平兼未檢出塑化劑PAHs

行李箱｜7款行李箱長距離拖行後耗損較嚴重 貴價貨表現遜色

去角質棉片｜兩款去角質棉片乙醇酸含量超内地規定 海關指相關產品已下架

去角質棉片使用注意 消委會：避開眼部及傷口、用後注意防曬保濕【附常見去角質成分及特性】

機票預訂｜今年首10月涉機票預訂投訴倍增 消委會籲留意條款

海外婚攝套餐｜收費相差大、退款難 消委會籲留意款項細節