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消委會．花生醬｜總評最高3款花生醬名單　Mother Earth沒檢出塑化劑反式脂肪 (10:21)

消委會花生醬測試

花生醬常用於塗麵包吃，消費者委員會測試坊間20款花生醬，部分含可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，以及塑化劑DEHP和DINP，而有九成半樣本均屬「高脂」、部分檢出反式脂肪，長期過量攝入會導致肥胖，並增加患上心血管病的風險。少食多滋味，本文整理3款獲消委會總評4.5分（5分最高）花生醬。

花生醬：Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter

檢測總脂肪：47.4克/100克

聲稱來源地：新西蘭

售價：55元（每100克14.5元）

沒有檢出黃曲霉毒素、塑化劑DEHP及DINP或反式脂肪

花生醬：Pic's Peanut Butter Crunchy

檢測總脂肪：49.6克/100克

聲稱來源地：新西蘭

售價：75元（每100克19.7元）

沒有檢出黃曲霉毒素

花生醬：Sun-Pat Crunchy Peanut Butter

檢測總脂肪：48.5克/100克

聲稱來源地：愛爾蘭

售價：38元（每100克9.5元）

沒有檢出塑化劑

據食安中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪的為「高脂」食物，而世衛建議脂肪攝取量應佔人體每日所需能量的15%至30%。消委會提醒，花生醬雖然富含有益的不飽和脂肪酸，惟大部分都屬於高脂食品，長期過量食用脂肪會導致體重增加，應多進食蔬菜水果，保持均衡飲食習慣。此外，購買花生醬宜選無添加鹽和糖、花生成分排在配料表較前位置，以及飽和脂肪酸、反式脂肪酸、糖和鈉含量較少的產品，並留意食用分量。

消委會補充，是次報告驗出的黃曲霉毒素及塑化劑含量均符合本港法例要求，在正常食用情況下不會影響健康。

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