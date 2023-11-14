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肺炎支原體個案增　何栢良：疫下兒童少接觸細菌　北上人多擠迫應戴口罩 (17:30)

衛生防護中心早前提醒全港醫生，近期肺炎支原體病例增加【相關報道按此】，內地近月亦爆發兒童肺炎支原體個案【相關報道按此】。明報電子平台組訪問港大感染及傳染病中心總監何栢良，了解肺炎支原體為何在新冠疫情後增加、兒童感染後如何治療以及注意事項。

為何兒童較易感染肺炎支原體？

肺炎支原體感染是由一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病。何栢良表示，兒童一向較多感染肺炎支原體，因一般中學生、成年人甚至長者，已經接觸過這種細菌，有一定免疫力。以往每隔3至7年也會出現一次社區爆發。幼兒或兒童中招機會較大。

肺炎支原體為何在新冠疫情後增加？

何栢良指出，肺炎支原體主要由飛沫傳播，由於過去3年市民也戴口罩，所以感染機會較少。當疫後復常，很多呼吸道感染疾病也隨即爆發，包括肺炎支原體。至於本港個案是否有增加則較難判斷，因所做檢測有限，單憑確診數字未必反映社區實況，但近一、兩個月醫院個案是確有增加，單計瑪麗醫院，部分兒童感染肺炎支原體而且嚴重個案亦有上升。

兒童感染肺炎支原體後如何治療？

何栢良表示，兩類較有效的藥物包括四環素和喹諾酮類抗生素，由於第一代四環素，兒童服用後會出現牙齒泛黃，以及影響骨骼生長等副作用，很多醫生不敢處方；不過現時本港已採用第三代四環素，藥物近20年來已普遍採用，亦已累積數據，8歲以下兒童也可安全使用。他又稱，只要短時間使用（少於21日），對兒童沒有太大副作用，故需要平衡藥物好處及風險；醫生亦可按病情適時處方，家長亦要按照服藥指引給兒童服用。

何栢良又稱，以往部分醫生會處方大環酯類形抗生素治療呼吸道感染，導致現時六至七成社區呼吸道感染個案出現抗藥性，故未能有效治療肺炎支原體。

感染肺炎支原體會否引致其他併發症？

何栢良提醒家長，雖然肺炎支原體與一般傷風感冒分別不太大，但部分兒童感染後有可能引致肺炎。若小朋友持續發燒不退、氣促和咳等，並持續不理會，後果會相當嚴重。以往有個案是兒童不及時治療引致肺積水，甚至要插喉，影響其他器官出現併發症，家長不能掉以輕心。

如何防預防肺炎支原體？

何栢良提醒，內地最近爆發肺炎支原體，若市民北上、在人多擠迫的地方如公共交通工具、過關和商場等都應佩戴口罩防感染。其他肺炎支原體資料可參考衛生防護中心

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