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長者醫療券獎賞先導計劃Q&A｜如何獲獎賞？每年可獲多少？配偶可共用？ (09:13)

政府「長者醫療券獎賞先導計劃」今日（13日）起推行，為期3年，合資格長者在同一年度累積使用$1000或以上醫療券於特定基層醫療服務，即自動獲發$500獎賞醫療券，本文整理計劃資訊。

問：如何獲得獎賞？

答：長者需在預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途，於同一年度累積使用$1000或以上的醫療券。特定基層醫療服務如下：

  1. 參與醫療券計劃的中西醫和牙醫提供的預防疾病、跟進或監測慢性疾病服務，如健康評估、驗身、篩檢、疫苗注射、慢性疾病管理、牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等
  2. 「慢性疾病共同治理先導計劃」的高血壓和糖尿病篩查，及治療階段服務
  3. 地區康健中心或地區康健站的個人化服務和社區復康計劃
  4. 港大深圳醫院11個指定診療中心和其屬下健康服務中心的預防疾病、跟進或監測慢性疾病門診服務

問：獎賞有何使用限制？

答：獎賞只可用於上題的四類特定服務，不包括視光服務。

問：獎賞可否即時使用？

答：獎賞可於下一次接受特定服務時使用，系統會先自動扣除獎賞（如有），才會扣除醫療券戶口內餘額。

問：獎賞有效期為多久？

答：每年度所得獎賞的使用期限為翌年12月31日，逾期作廢。未及使用的獎賞不能累積，而新一年度的累積金額會重新計算。獎賞不計算在醫療券$8000累積金額上限內。

問：使用獎賞支付服務，會否計算為再獲發獎賞的累積金額？

答：不會。即本年度獲奬賞後，如要下年度再獲奬賞，需累積使用價值$1500的服務，以$1000醫療券和$500獎賞支付。

問：每年可獲多少次獎賞？

答：一次，合資格長者該年度可得總額$2500的醫療券。

問：獎賞可否與配偶共用？

答：不可。

問：如使用配偶醫療券支付，獲發的獎賞屬於哪一方？

答：如長者醫療券餘額耗盡，以配偶醫療券支付服務，有關紀錄會記在長者（而非配偶）的累積金額。

政府新聞處/醫療券網頁

長者實用資訊：rb.gy/j9ums

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