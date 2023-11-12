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感冒咳嗽、喉嚨痛、鼻塞　中醫教路：梨潤肺止咳、甘草利咽、生薑助收鼻水【附茶飲食譜】 (10:22)

轉季容易感冒，註冊中醫鄭智仁表示，中醫認為感冒屬於外感風邪所致，感冒時會出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、有痰等不適徵狀。鄭智仁介紹不同食材及茶飲，有助紓緩咳嗽、喉嚨痛、流鼻水鼻塞。

●咳嗽吃蜂蜜、梨潤肺止咳

鄭智仁表示，感冒引致的咳嗽多為外感因素，肺失宣肅，肺氣上逆、衝擊氣道而致，宜選用潤肺止咳的食材如蜂蜜、梨等。蜂蜜味甘性平，能補中緩急、潤肺止咳，以及滑腸通便，注意嬰兒不宜吃；味甘微酸性涼，能潤肺清熱和生津，留意脾胃虛寒、腹瀉或腹脹的人慎食。

紓緩咳嗽茶飲：梨汁

【功效】潤肺清熱及生津，緩解喉嚨不適
【材料】梨1個、蜜糖1-2茶匙、水適量
【製法】梨洗淨去皮去籽，切丁後放入榨汁機榨汁，蜜糖加入梨汁調味，攪拌均勻即可飲用。

紓緩咳嗽茶飲：梨乾焗水

【功效】潤肺生津，緩解喉嚨不適
【材料】梨乾3-5片、水適量
【製法】所有材料放入熱水壺內加水，焗15分鐘即成。

紓緩咳嗽茶飲：百合雪梨茶

【功效】茶飲能清熱潤肺、養陰生津，百合有養陰、潤肺止咳、清心安神的功效，留意腸胃虛弱的人不宜食過多。
【材料】乾百合10克、雪梨1個或梨乾3-5片、蜜糖適量、水適量
【製法】所有材料洗淨，煮沸水後加入百合及雪梨，小火煮30分鐘，待涼後加入適量蜜糖，即可飲用。

●喉嚨痛用甘草、桔梗清熱利咽

喉嚨痛，中醫稱為「喉痹」，多由燥熱之邪侵襲，氣血瘀滯痹阻所致，通常出現咽部乾燥灼熱疼痛，吞咽阻塞不利，時會伴有咳嗽痰黃，宜選用清熱利咽的食材，例如甘草、桔梗、菊花等。甘草味甘性平，有益氣補中、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛之效；桔梗味苦、辛性平，可以宣肺化痰，利咽排膿；菊花味辛、甘、苦，性微寒，能疏散風熱，平肝明目，清熱解毒。

紓緩喉嚨痛茶飲：甘草桔梗茶

【功效】清熱解毒，宣肺利咽，緩解喉嚨不適
【材料】甘草6克、桔梗3克、菊花3-6克、水適量
【製法】所有材料洗淨，在水煮沸後加入，小火煮10分鐘；或以沸水焗15分鐘，即成。

●流鼻水鼻塞吃生薑葱白溫肺散寒

中醫認為肺氣虛寒、衛表不固，容易出現流清涕、鼻塞等，可吃溫肺散寒的食材如生薑、葱白等。生薑味辛性溫，有發散風寒、溫中止嘔、溫肺止咳之效，留意肺熱燥咳、熬夜、睡眠不足、胃熱嘔吐的人不宜食過多；葱白味辛性溫，能發表通陽。

紓緩流鼻水鼻塞茶飲：生薑蜜糖水

【功效】驅寒和胃、溫肺止咳
【材料】生薑3片、蜜糖適量、暖水1杯
【製法】生薑去皮切片，用蜜糖浸泡一晚後，將生薑放入暖水，即可飲用。

紓緩流鼻水鼻塞茶飲：葱白生薑茶

【功效】溫肺散寒
【材料】葱白3條、生薑3片、水750毫升
【製法】所有材料加水，煮沸後即可飲用。

註：各人體質不同，如有疑問應諮詢註冊中醫。

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