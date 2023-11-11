牀蝨蟲咬皮膚痕癢紅腫　中醫教路：按穴止痕、金盞花水消炎、戒口 (16:47)

中醫處理蟲咬三招

1.按穴止癢

位置：屬經外下肢奇穴，可治各類蟲症。百蟲窩穴位處大腿內側，髕底內側端三寸（四橫指寬），即血海穴上一寸（即大拇指打橫的寬度）。

功效：皮膚瘙癢，風疹塊，腎臟風瘡，下部生瘡，蛔蟲病

方法：每次按10下停一停，有需要時可按，惟要留意不要過度用力，以免按瘀穴位。

2.戒口：戒吃牛肉、 蝦、筍

3.外用藥：金盞花水、紫草油

●金盞花水外洗

製法及用法：金盞花（10粒）加沸水（100毫升）浸約半小時，搽患處消炎或倒進噴壺使用【金盞花水製法】。適用於預防及整個病發過程。

●紫草油

製法及用法：紫草（10克）加菜油（100毫升）浸一星期，待紫草發揮藥效，塗於患處或皮膚，適用於預防及初起。

使用注意：胡玘君表示，紫草油有活血、解毒透疹作用，故當疹子消退凋謝時，不建議用紫草油。金盞花水和紫草油均有抗敏作用，有需要時可塗搽，如對這兩種成分過敏，則不宜用。

牀蝨咬 相關資訊：牀蝨咬皮膚現紅腫痕癢 醫生教路：冷水梘液清洗患處助止痕

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom