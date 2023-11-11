明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

牀蝨蟲咬皮膚痕癢紅腫　中醫教路：按穴止痕、金盞花水消炎、戒口 (16:47)

牀蝨蔓延多地，市民外遊時或在家居被牀蝨蟲咬怎麼辦？註冊中醫胡玘君接受明報電子平台組訪問表示，蟲咬患處會出現類似風癩（蕁麻疹）的疹子，分散一粒粒，紅色凸起，也會產生水泡膿，紅腫和痕癢；惟與風癩不同，蟲咬疹子會持續超過24小時以至多日不等。胡玘君提醒，一旦發現被蟲咬，應立刻用番梘清洗咬處，有助中和毒性，亦有助紓緩痕癢。此外，她教三招對治蟲咬：按百蟲窩穴紓緩痕癢、塗外用藥抗敏消炎止癢，以及戒口戒吃牛肉、 蝦等食物。

中醫處理蟲咬三招

1.按穴止癢

位置：屬經外下肢奇穴，可治各類蟲症。百蟲窩穴位處大腿內側，髕底內側端三寸（四橫指寬），即血海穴上一寸（即大拇指打橫的寬度）。

功效：皮膚瘙癢，風疹塊，腎臟風瘡，下部生瘡，蛔蟲病

方法：每次按10下停一停，有需要時可按，惟要留意不要過度用力，以免按瘀穴位。

2.戒口：戒吃牛肉、 蝦、筍

3.外用藥：金盞花水、紫草油

●金盞花水外洗

製法及用法：金盞花（10粒）加沸水（100毫升）浸約半小時，搽患處消炎或倒進噴壺使用【金盞花水製法】。適用於預防及整個病發過程。

●紫草油

製法及用法：紫草（10克）加菜油（100毫升）浸一星期，待紫草發揮藥效，塗於患處或皮膚，適用於預防及初起。

使用注意：胡玘君表示，紫草油有活血、解毒透疹作用，故當疹子消退凋謝時，不建議用紫草油。金盞花水和紫草油均有抗敏作用，有需要時可塗搽，如對這兩種成分過敏，則不宜用。

牀蝨咬 相關資訊：牀蝨咬皮膚現紅腫痕癢 醫生教路：冷水梘液清洗患處助止痕

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom

相關字詞﹕牀蝨 蟲咬 皮膚痕癢 中醫教路 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞