11月12日國際復康日　一文看殘疾人士免費乘車參觀博物館資訊 (11:34)

⚫港鐵及機場快線

．可使用「殘疾人士身份」個人八達通，或到客務中心、資訊台或向車站職員出示「殘疾人士登記證」並告知其目的地，索取當日有效的單程車票

．照顧者需額外索取一張單程車票

．優惠不包括乘搭東鐵線頭等及高速鐵路

⚫輕鐵及港鐵巴士

．可使用「殘疾人士身份」個人八達通在輕鐵站或登上港鐵巴士，八達通將不會被扣除車費，同行照顧者毋須使用八達通、購票或投幣（只適用於港鐵巴士）

⚫九巴/龍運巴士/城巴/新大嶼山巴士

．上車時出示「殘疾人士登記證」或「殘疾人士身份」個人八達通卡拍卡，照顧者可免費乘搭

．部分路線不包括在內，詳情按此

⚫新渡輪/港九小輪/珀麗灣客運

．入閘時出示「殘疾人士登記證」，照顧者可免費乘搭

．新渡輪優惠只適用普通渡輪普通客位

．適用航線詳情按此

⚫香港電車

．下車時出示「殘疾人士登記證」，同行者毋須使用八達通

⚫康樂及文化事務署博物館及游泳池

．持證之殘疾人士及同行照顧者可免費參觀博物館及使用游泳池【博物館及游泳池名單按此】

⚫香港濕地公園

．在訪客中心正門入閘處，向職員出示「殘疾人士登記證」，同行照顧者可免費遊覽

*以上所有優惠詳情可參考香港復康聯會/香港社會服務聯會資料【按此】或香港傷健協會facebook