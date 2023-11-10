短片：孩童近視　DIMS鏡、OK鏡如何控制近視？　理大學者教選購佩戴鏡片貼士【附護眼方法】 (10:51)

選購及佩戴DIMS鏡（蜂巢鏡）須知

．一對蜂巢鏡價格可達數千元，較一般近視鏡片昂貴，建議小朋友使用時額外小心

．必須用眼鏡布抹眼鏡片，勿用粗糙紙巾或其他硬物以防刮花，因刮花了的鏡片會影響效用

．DIMS鏡片較大塊，並要配合較「高身」的眼鏡框，若太扁會看不見鏡片上下部分蜂巢，影響鏡片作用（原理詳見本文影片）

選購及佩戴OK鏡須知

．第一年驗配價錢約2萬至2.5萬元

．小朋友須每晚戴上，翌日活動或上學前摘下，並每天清潔

．近視在日間雖會暫時矯正而毋須戴眼鏡，但仍不應「瘋狂打機」，或在很暗的地方看書

．OK鏡非即棄鏡，通常可使用一年左右

．由於OK鏡要戴入眼睛，初期要接受頻密跟進，確保眼睛沒有受傷及戴得妥當

護眼貼士

．「20-20-20」法則──使用電子產品工作20分鐘後，休息20秒，盡量看20呎遠的東西

．多進行戶外活動有助控制近視加深，愈多戶外活動小朋友亦較少患上近視

．每半年檢查眼睛，特別是在小學至初中階段，以及時控制近視加深速度

更多近視資訊，可參考衛生署

秦嘉敏表示，年紀愈小眼睛愈有彈性，小朋友愈早做以上措施，控制近視效果會愈理想。她補充，近視深的人，日後患上可能致盲的青光眼或視網膜脫落等風險較高，即使進行激光矯視，患上眼疾風險仍然存在，因增長了的眼球已沒可能縮短。

理大眼科視光學院及港大眼科學系正招募近視小朋友進行阿托品藥水控制近視臨牀試驗研究，詳情可參考相關片段及報名方法，查詢電郵按此。

資料來源：香港理工大學眼科視光學院助理教授（研究）秦嘉敏