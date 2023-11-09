牀蝨｜「蝨」「蚤」有別　滅蟲專家：誤用滅蚤彈或弄巧反拙 (09:05)

牀蝨和跳蚤的分別

．動作

牀蝨：只會爬行，不會跳和飛

跳蚤：懂跳懂爬，不會飛行

．特性

牀蝨：年幼牀蝨體型僅約1毫米，顏色微金，每次吸血後身體逐漸轉啡，最大可如紅豆般大小；主要依附在衣物、袋、行李箱和牀褥上

跳蚤：主要依附動物身上，甚少依附人類身上；分為鼠蚤和貓蚤等種類，體型偏扁平，可爬上褲管

．行走痕迹

牀蝨：會有黑色一點一點的排泄物，猶如墨水，多於牆身、地腳線、牀褥、牀架及枕頭邊位

跳蚤：甚少有痕迹，主要勾在貓狗身上

牀蝨和跳蚤的處理方法有何不同？

鄭國鏗稱，滅蟲公司會先以高溫蒸氣或熱能方式，再配合矽藻粉等藥粉或藥水滅蝨；跳蚤方面則會在蒸氣和灑藥水後，再對地面或沙發底進一步用藥霧，將跳蚤迫出來，務求更徹底滅蚤。

市面上一般殺蟲噴劑或滅蟲彈可否對治牀蝨？

鄭指出，有關產品主要對象為蟑螂、蚊子及蒼蠅，而並非牀蝨。

臭丸可有效驅蝨？

鄭表示，臭丸成分的確有效驅蟲，但現時市面的臭丸多為合成化學物，臭味濃度下降，驅蝨功效大減。而倘在牀底或牀頭放置大量臭丸驅蟲，反會令用家頭痛、頭暈或不適。

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