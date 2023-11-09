頭蝨｜小朋友攬頭攬頸恐易惹頭蝨　一般治療毋須剃光頭　一文睇防治頭蝨資訊 (14:01)

立冬剛過去，將進入冬天，天冷或會減少洗頭次數，會否較易引來頭蝨？在頭蝨較為流行的英國，其國民保健服務（NHS）指出，頭蝨與頭髮是否清潔無關。雖然相比英美地區，本港患頭蝨的情況不算普遍，但仍時有發生，數年前曾有小學爆發頭蝨。而根據本港衛生防護中心網站資料，頭蝨主要傳播途徑是透過頭部與頭部接觸，本港患者多為幼童，因為幼童玩耍常會跟同伴近距離接觸。本文綜合本港衛生防護中心、英國國民保健服務和美國疾病控制及預防中心（CDC）防治頭蝨實用資訊，供讀者參考。
頭蝨是什麼？患頭蝨有什麼徵狀？
．頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮
．最常見徵狀是頭皮發癢，髮根或會有頭蝨卵，頭蝨卵一般為白或黄色，呈橢圓形，緊附在髮幹上
頭蝨會跳去其他人的頭上嗎？如何傳播？
．頭蝨只會爬行，不能在頭髮間跳躍或飛行，主要透過頭部與頭部接觸
．較罕見情況是透過與患者共用個人物品（如梳子、帽子或頭飾）
．頭蝨較多患者是幼童，因為玩耍時經常跟同伴近距離接觸
頭蝨及頭蝨卵能在頭髮上活多久？
．頭蝨生長分為卵、稚蟲及成蟲，頭蝨卵會在7至10日內孵化；由稚蟲進化至成蟲需時7至12日，成蟲可大量繁殖
．稚蟲和成蟲要吸食人類的血液維生，成蟲一般能活上30日，一旦離開人體會在兩日內死亡
滅頭蝨要剃光頭髮嗎？如何治療？
．治療頭蝨一般毋須剃光頭髮，但必須立即求醫
．醫生會處方藥性塗劑或洗頭水以殺滅頭蝨，塗藥後洗頭時應使用盆子而非淋浴或浸浴，並使用暖水（非熱水），以減少刺激皮膚表面及經皮膚而吸收藥物
．患者要用密齒梳子清除頭蝨及卵，但要小心處理頭蝨卵，因毛髮上可能附有活蟲卵，可用吸塵機吸走毛髮
．患者用過的梳子要用至少54°C的熱水浸泡5至10分鐘消毒
．患者的衣物、被單及其他個人物品，要用至少54°C的熱水清洗，並以高溫烘乾患者接受治療前2天內曾使用的物品；無法清洗的衣物及物品，可經乾洗或放入密封膠袋最少2周後才可繼續使用
．患者的家人或親密接觸者，亦要檢查有否頭蝨
頭蝨較多患者是幼童，如何避免中招？
．在家中或學校玩耍時，避免與他人頭對頭、頭髮對頭髮接觸
．避免與他人共用物品（如衣服、帽子、圍巾、髮帶或髮夾）
．避免躺在患者的牀、沙發、枕頭、地氈或毛絨動物上
．藥性熏蒸劑或噴霧劑無助消滅頭蝨
．定時檢查頭髮
美國疾病控制及預防中心（CDC）說明如何防治頭蝨