頭蝨｜小朋友攬頭攬頸恐易惹頭蝨　一般治療毋須剃光頭　一文睇防治頭蝨資訊 (14:01)

頭蝨是什麼？患頭蝨有什麼徵狀？

．頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮

．最常見徵狀是頭皮發癢，髮根或會有頭蝨卵，頭蝨卵一般為白或黄色，呈橢圓形，緊附在髮幹上

頭蝨會跳去其他人的頭上嗎？如何傳播？

．頭蝨只會爬行，不能在頭髮間跳躍或飛行，主要透過頭部與頭部接觸

．較罕見情況是透過與患者共用個人物品（如梳子、帽子或頭飾）

．頭蝨較多患者是幼童，因為玩耍時經常跟同伴近距離接觸

頭蝨及頭蝨卵能在頭髮上活多久？

．頭蝨生長分為卵、稚蟲及成蟲，頭蝨卵會在7至10日內孵化；由稚蟲進化至成蟲需時7至12日，成蟲可大量繁殖

．稚蟲和成蟲要吸食人類的血液維生，成蟲一般能活上30日，一旦離開人體會在兩日內死亡

滅頭蝨要剃光頭髮嗎？如何治療？

．治療頭蝨一般毋須剃光頭髮，但必須立即求醫

．醫生會處方藥性塗劑或洗頭水以殺滅頭蝨，塗藥後洗頭時應使用盆子而非淋浴或浸浴，並使用暖水（非熱水），以減少刺激皮膚表面及經皮膚而吸收藥物

．患者要用密齒梳子清除頭蝨及卵，但要小心處理頭蝨卵，因毛髮上可能附有活蟲卵，可用吸塵機吸走毛髮

．患者用過的梳子要用至少54°C的熱水浸泡5至10分鐘消毒

．患者的衣物、被單及其他個人物品，要用至少54°C的熱水清洗，並以高溫烘乾患者接受治療前2天內曾使用的物品；無法清洗的衣物及物品，可經乾洗或放入密封膠袋最少2周後才可繼續使用

．患者的家人或親密接觸者，亦要檢查有否頭蝨

頭蝨較多患者是幼童，如何避免中招？

．在家中或學校玩耍時，避免與他人頭對頭、頭髮對頭髮接觸

．避免與他人共用物品（如衣服、帽子、圍巾、髮帶或髮夾）

．避免躺在患者的牀、沙發、枕頭、地氈或毛絨動物上

．藥性熏蒸劑或噴霧劑無助消滅頭蝨

．定時檢查頭髮

2019年報道：坪洲小學16童染頭蝨

本港衛生防護中心解說如何防治頭蝨

英國國民保健服務（NHS）說明如何防治頭蝨

美國疾病控制及預防中心（CDC）說明如何防治頭蝨

如何查看頭髮有沒有頭蝨？

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