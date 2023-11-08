牀蝨｜滅蟲專家教用矽藻土滅牀蝨【附矽藻土使用注意】 (19:39)

使用矽藻土注意事項

●哪裏可買矽藻土？價錢約多少？

部分化工舖及藥房均可購買，每份矽藻土大約$180至$400不等。

●矽藻土需開水使用？

矽藻土是乾粉，通常毋須開水使用；現時坊間有多款新型矽藻土產品，部分需要開水使用，宜參考產品說明書。

●矽藻土每次使用分量？應撒在什麼位置？

市民可在牀板和牀褥之間撒上薄薄一層矽藻土。由於牀蝨體型偏扁，當牠們在罅隙爬過矽藻土時，其表皮會被磨損並加速脫水，因此倘矽藻土分量過多，反會令牀蝨繞過矽藻土，未能達滅蝨效果。

由於牀蝨多依附木家具，用家亦可在牀靠牆邊的角落、木餐桌、木椅、木櫃等，或發現一些小黑點（牀蝨排泄物）的地方撒上矽藻土。

●矽藻土要用多長時間才能滅蝨？

陳偉強表示需視乎效果，用家可每2至3天檢查一次，看看粉上有否爬行痕迹，再補上矽藻土，直至沒有再被牀蝨咬為止。

●矽藻土適用於布質沙發？

陳偉強稱，矽藻土主要針對木家具的牀蝨，若是布質沙發出現牀蝨，他建議尋求專業滅蟲公司並使用蒸氣槍滅蝨。

●知多啲：矽藻土為何能殺蟲？

矽藻土是天然、無毒乾粉劑，可用來防治蟲害。牀蝨一旦接觸矽藻土，其體外的蠟質保護層就會被吸附及去除，並會磨損其表皮，從而令其脫水死亡。

資料來源：香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強、食環署防治蟲鼠組

牀蝨 相關報道：

牀蝨蔓延多國 一文看外遊前後及家居預防牀蝨貼士