牀蝨｜滅蟲專家教用矽藻土滅牀蝨【附矽藻土使用注意】 (19:39)

牀蝨問題成近日焦點，市民應如何有效滅牀蝨？香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強接受明報電子平台組訪問時表示，倘市民不想花費聘請滅蟲公司進行滅蟲工作，可嘗試自行使用矽藻土（又稱硅藻土），即坊間俗稱「DE粉」（一種矽藻土牌子的產品）滅牀蝨。陳偉強提醒使用矽藻土注意事項，例如要留意使用分量，在牀板和牀褥之間撒上薄薄一層，太厚的話，反而未能達到滅牀蝨效果。
使用矽藻土注意事項
●哪裏可買矽藻土？價錢約多少？
部分化工舖及藥房均可購買，每份矽藻土大約$180至$400不等。
●矽藻土需開水使用？
矽藻土是乾粉，通常毋須開水使用；現時坊間有多款新型矽藻土產品，部分需要開水使用，宜參考產品說明書。
●矽藻土每次使用分量？應撒在什麼位置？
市民可在牀板和牀褥之間撒上薄薄一層矽藻土。由於牀蝨體型偏扁，當牠們在罅隙爬過矽藻土時，其表皮會被磨損並加速脫水，因此倘矽藻土分量過多，反會令牀蝨繞過矽藻土，未能達滅蝨效果。
由於牀蝨多依附木家具，用家亦可在牀靠牆邊的角落、木餐桌、木椅、木櫃等，或發現一些小黑點（牀蝨排泄物）的地方撒上矽藻土。
●矽藻土要用多長時間才能滅蝨？
陳偉強表示需視乎效果，用家可每2至3天檢查一次，看看粉上有否爬行痕迹，再補上矽藻土，直至沒有再被牀蝨咬為止。
●矽藻土適用於布質沙發？
陳偉強稱，矽藻土主要針對木家具的牀蝨，若是布質沙發出現牀蝨，他建議尋求專業滅蟲公司並使用蒸氣槍滅蝨。
●知多啲：矽藻土為何能殺蟲？
矽藻土是天然、無毒乾粉劑，可用來防治蟲害。牀蝨一旦接觸矽藻土，其體外的蠟質保護層就會被吸附及去除，並會磨損其表皮，從而令其脫水死亡。
資料來源：香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強、食環署防治蟲鼠組