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長者日2023｜11月19日長者日　持長者咭享食肆、商戶優惠【附精選優惠及連結】 (18:29)

11月19日是一年一度的「長者日」，社會福利署籌辦「長者日消費優惠」活動，當日全港多間食肆及商戶，為長者咭持有人提供消費折扣或其他形式優惠。參與商戶名單按此

11月19日長者日部分食肆商戶優惠（只限長者咭持有人）：

●大家樂

11月19日上午11時後，出示有效長者咭並於店內收銀處惠顧滿30元，可享8元折扣。

●吉野家

全日單一消費滿40元即減6元。（不適用於午後之輕食及精明之選）

●A-1 Bakery

到A-1 Bakery或旗下品牌門市購買正價貨品，可享9折優惠。

●大班麵包西餅 

買任何產品加10元可換購迷你合桃酥或雞仔餅1包（原價每包12元）

●OK便利店 

出示長者咭可享以下優惠：

1. 維記高鈣低脂奶946毫升，優惠價20元

2. 聖安娜五穀英國方包（6片裝），優惠價12元

3. 飯飯店（各款），優惠價19.5元

4. 麥維他手指餅30克（各款），優惠價4.5元

5. 喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖15克（各款），優惠價5元

6. 維他無糖茶500毫升（各款），優惠價6元

7. 維他鈣思寶375毫升（各款），優惠價4.5元

8. 得果定COOL潤喉糖（金桔檸檬味）30.4克，優惠價6元

9. 維達殺菌消毒迷你濕紙巾3包裝，優惠價10元

●一粥麵

上午11時後惠顧任何套餐/單點主食，以有效長者八達通/樂悠咭付款或出示有效長者咭，每張訂單送熱飲一杯及糖水一碗（陳皮紅豆沙），送完即止。

●海港酒家

憑長者咭惠顧，免茶一位（全包宴除外）。

凡年滿65歲或以上的香港居民，均符合申請長者咭的資格。有關「長者日消費優惠」活動詳情及參與食肆和商舖的資料，可於「長者咭計劃」手機應用程式下載或瀏覽社署網頁：www.swd.gov.hk

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