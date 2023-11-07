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特朗普就民事欺詐案作供4小時　出庭作供舌戰法官【附庭上內容重點】 (12:09)

美國前總統特朗普周一（6日）在紐約上庭，就他和兩名兒子被控誇大及虛報資產價值的民事欺詐案，以證人身分作供4小時。他在庭上與法官恩戈龍（Arthur Engoron）、控方律師唇槍舌劍，又聲稱在審訊中受到不公平對待，恩戈龍一度稱不准他再作供。【相關報道：特朗普裁欺詐 紐約州地產王國堪虞 偕兩子與集團同涉誇大資產 法官准吊銷州內企業註冊

特朗普舌戰法官、控方律師重點：

1）法官：這是法庭，不是政治集會

特朗普多次公然挑戰法官恩戈龍，恩戈龍稱特朗普的作供與問題不相關，要求他好好回答問題，「這裏是法庭，不是政治集會」，又着特朗普代表律師「控制一下你的當事人」。恩戈龍稱，若特朗普再這樣便取消他作供。

2）特朗普：物業確實價值不重要

特朗普稱，他的公司無向他提供資產的確實價值，又表示佛羅里達州的海湖莊園及多拉高球場價值被低估，特朗普大樓等紐約物業就被高估。他向提出訴訟的紐約州總檢察長一方稱：「你認為這是重要，但事實卻不是。」更稱「銀行不會認真看待這些」。

3）特朗普答非所問

控方代表律師問特朗普，2013至2014年有否在蘇格蘭亞伯丁興建房屋，特朗普答非所問：「我有一個城堡，只是我現在不想建造，我在做其他事情。」

4）特朗普：審訊不公平，望公眾看到

特朗普作供時愈發激動，批評稱：「這是不公平審訊！十分、十分不公平！我希望公眾可以看到。」更再三稱此案是「干預選舉」，批評法官對他有敵意。

（路透社／CNN／BBC）

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