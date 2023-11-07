Google Play Store推「獨立安全審核」徽章　用戶揀App可參考【附8個通過審核VPN名單】 (08:49)

Google為減低Android用戶受到惡意程式的威脅，Google Play Store近日推出了「獨立安全審核」徽章，徽章會顯示於程式在Google Play Store說明欄的「資料安全」部分，表示此應用程式已通過「全球安全標準完成獨立驗證」。Google上周四（2日）公布了獲「獨立安全審查」的8個VPN應用程式名單，以供Android用戶參考。香港電腦保安事故協調中心在facebook指出，「獨立安全審核」屬自願，所有提交到Google Play Store的開發人員可以自願進行審查，有助提高應用程式的透明度，以及增加用戶對程式安全的信心。
除了VPN應用程式外，由Google與資訊安全公司組成的App Defense Alliance網站亦列出已通過第三方審核的應用程式，包括Google和Adobe旗下的App、YouTube、TikTok、加密貨幣錢包、資料修復工具、遊戲等，用戶下載前可作參考。
8個VPN通過「獨立安全審查」
Google列出8個通過「獨立安全審查」的VPN，明報記者實測發現其中6個可在香港使用、3個可免費使用，名單如下：
1. vpnify - Unlimited VPN Proxy（可免費使用）
2. SkyVPN - 快速安全的翻牆神器（可免費使用）
3. Aloha Browser + 私人VPN（可免費使用）
4. ExpressVPN: VPN Fast & Secure
5. NordVPN：飆速VPN應用專為隱私權和安全性而設計
6. Private Internet Access VPN
7. Google One（VPN服務不支援香港）
8. Tomato VPN | VPN Proxy（不支援香港）
（Google）