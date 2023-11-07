明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

Google Play Store推「獨立安全審核」徽章　用戶揀App可參考【附8個通過審核VPN名單】 (08:49)

Google為減低Android用戶受到惡意程式的威脅，Google Play Store近日推出了「獨立安全審核」徽章，徽章會顯示於程式在Google Play Store說明欄的「資料安全」部分，表示此應用程式已通過「全球安全標準完成獨立驗證」。Google上周四（2日）公布了獲「獨立安全審查」的8個VPN應用程式名單，以供Android用戶參考。香港電腦保安事故協調中心在facebook指出，「獨立安全審核」屬自願，所有提交到Google Play Store的開發人員可以自願進行審查，有助提高應用程式的透明度，以及增加用戶對程式安全的信心。

除了VPN應用程式外，由Google與資訊安全公司組成的App Defense Alliance網站亦列出已通過第三方審核的應用程式，包括Google和Adobe旗下的App、YouTube、TikTok、加密貨幣錢包、資料修復工具、遊戲等，用戶下載前可作參考。

8個VPN通過「獨立安全審查」

Google列出8個通過「獨立安全審查」的VPN，明報記者實測發現其中6個可在香港使用、3個可免費使用，名單如下：

1. vpnify - Unlimited VPN Proxy（可免費使用）

2. SkyVPN - 快速安全的翻牆神器（可免費使用）

3. Aloha Browser + 私人VPN（可免費使用）

4. ExpressVPN: VPN Fast & Secure

5. NordVPN：飆速VPN應用專為隱私權和安全性而設計

6. Private Internet Access VPN

7. Google One（VPN服務不支援香港）

8. Tomato VPN | VPN Proxy（不支援香港）

Google

VPN 相關報道：

揀VPN五大注意 方保僑提醒：只用VPN未必能保私隱

VPN建「秘密通道」 WFH防黑客

相關字詞﹕虛擬私人網絡 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞