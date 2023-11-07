Google Play Store推「獨立安全審核」徽章　用戶揀App可參考【附8個通過審核VPN名單】 (08:49)

除了VPN應用程式外，由Google與資訊安全公司組成的App Defense Alliance網站亦列出已通過第三方審核的應用程式，包括Google和Adobe旗下的App、YouTube、TikTok、加密貨幣錢包、資料修復工具、遊戲等，用戶下載前可作參考。

8個VPN通過「獨立安全審查」

Google列出8個通過「獨立安全審查」的VPN，明報記者實測發現其中6個可在香港使用、3個可免費使用，名單如下：

1. vpnify - Unlimited VPN Proxy（可免費使用）

2. SkyVPN - 快速安全的翻牆神器（可免費使用）

3. Aloha Browser + 私人VPN（可免費使用）

4. ExpressVPN: VPN Fast & Secure

5. NordVPN：飆速VPN應用專為隱私權和安全性而設計

6. Private Internet Access VPN

7. Google One（VPN服務不支援香港）

8. Tomato VPN | VPN Proxy（不支援香港）

（Google）

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