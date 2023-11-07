以色列哈馬斯戰爭爆發1個月逾1.1萬人亡　加沙人道危機無盡頭【附局勢要點．多圖】 (09:46)

死傷情況 （截至11月7日）

以色列：最少1400死（以色列政府數字）

巴勒斯坦：加沙衛生部稱，以軍空襲造成最少10,022死，包括約4104名兒童，另有約2.5萬人受傷。聯合國稱，估計有約1250名兒童失蹤或疑似被埋瓦礫中。

哈馬斯手上人質情況

目前被扣人質：242人（以軍數字）

已獲釋：4人

獲救：1名以色列女兵

死亡：擁以色列和德國雙重國籍的女人質遭斬首死亡。另哈馬斯聲稱，以色列空襲加沙導致逾60名人質身亡。

人道危機

在以軍圍堵下，加沙極度缺乏糧水、燃料及藥物。雖然連接埃及的拉法口岸恢復人道物資貨車進出加沙，但只是杯水車薪。約旦周一（6日）與以軍協調下，空投食物及醫療物資到加沙的醫院。

在以軍持續空襲下，加沙大量平民設施受波及，包括醫院、避難學校及難民營。以軍上月要求加沙北部居民撤往南部，聯合國估計有150萬逃到南部，但相信有35萬人仍滯留。

各國斡旋

以哈戰爭造成的加沙人道危機全球關注，美國、中國、法國、卡塔爾、埃及及約旦等相繼加入斡旋。聯合國安理會雖多次因應局勢召開緊急會議，惟各成員國立場分歧，至今未通過有關以哈戰爭的決議。

美國支持以色列有權自衛，總統拜登10月18日親訪中東，國務卿布林肯亦在過去1個月內三訪以色列及中東多國，惟以色列總理內塔尼亞胡表明，人質全部獲釋前不會考慮停火。以軍如今已包圍加沙市，稱戰事進入了「重要階段」。

中國反對並譴責傷害平民的行為，多次稱以色列已超越自衛範圍，派出中東問題特使翟雋到當地推動停火止戰。中國外長王毅亦與美國、沙特、伊朗等國外長通電話，要求停止對加沙民眾的「集體懲罰」。

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