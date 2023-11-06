番薯健脾益氣助通便　中醫提醒：常脹氣、腸易激患者慎食【附番薯兩食譜】 (09:12)

番薯是秋冬常用食材，註冊中醫胡玘君接受明報電子平台組訪問稱，番薯味甘性平，入脾、腎經，有健脾益氣之效，有助通便。番薯含澱粉質，而且有飽肚感，因此可以一碗飯量的番薯取代一碗飯。胡玘君提醒，番薯容易產氣，胃容易脹氣、腸易激綜合症的人宜注意進食分量。