明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

番薯健脾益氣助通便　中醫提醒：常脹氣、腸易激患者慎食【附番薯兩食譜】 (09:12)

番薯是秋冬常用食材，註冊中醫胡玘君接受明報電子平台組訪問稱，番薯味甘性平，入脾、腎經，有健脾益氣之效，有助通便。番薯含澱粉質，而且有飽肚感，因此可以一碗飯量的番薯取代一碗飯。胡玘君提醒，番薯容易產氣，胃容易脹氣、腸易激綜合症的人宜注意進食分量。

食譜一：芝麻炒番薯

【材料】番薯 1個（約200克）、芝麻 適量、油 2小匙

【調味料】砂糖 少許、豉油 2茶匙、米酒 2茶匙、麻油 10克

【製法】番薯切成約5cm粗絲狀，泡水後抹乾。平底鍋加油，以中火加熱後，放入番薯炒約5分鐘，加入調味混和，灑上黑芝麻即可食用。

食譜二：番薯麵包

【材料】紫心番薯 1個（可以黃心或橙心番薯代替）、約40度暖水 180ml、黑糖 2/3茶匙、鹽 半茶匙、酵母 1茶匙、刁草油 2茶匙、高筋麵粉 300克、中筋麵粉 70克

【製法】

1.　黑糖加入暖水拌勻至溶解後，加入酵母，放置10分鐘。見表面起泡沫狀，加入刁草油攪拌成酵母混合物。

2.　高筋麵粉、中筋麵粉和鹽拌勻後，加入酵母混合物，黏合成球狀。

3.　將麵糰放在乾淨桌面上，用手腕力搓至表面光滑及具彈性。

4.　盤子輕輕塗油，放入麵糰，用保鮮紙封蓋好，置於室溫約45分鐘，待麵糰發大兩倍。

5.　在乾淨桌面灑少許麵粉，拿出麵糰，擠壓出氣體後放在盤子上，用乾淨毛巾蓋着，放置15分鐘。

6.　番薯蒸熟後去皮，切成6份作為麵包餡料。用麵糰包着番薯，放置10分鐘。

7.　焗爐預熱10分鐘，放入麵包，將溫度調至220度，焗15分鐘，取出即成。

番薯 更多資訊：

本地番薯黃心橙心甜度高 漁護署教用焗爐煨番薯【短片】

切開滲白汁夠新鮮 番薯多煮意 冬日煨暖入心

煮得smart：有「營」番薯 脂肪近乎零

營養師講澱粉質｜米飯以外 營養師教食番薯、南瓜、粟米【短片】

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

相關字詞﹕番薯 食譜 中醫教路 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞