番薯健脾益氣助通便　中醫提醒：常脹氣、腸易激患者慎食【附番薯兩食譜】 (09:12)

番薯是秋冬常用食材，註冊中醫胡玘君接受明報電子平台組訪問稱，番薯味甘性平，入脾、腎經，有健脾益氣之效，有助通便。番薯含澱粉質，而且有飽肚感，因此可以一碗飯量的番薯取代一碗飯。胡玘君提醒，番薯容易產氣，胃容易脹氣、腸易激綜合症的人宜注意進食分量。
食譜一：芝麻炒番薯
【材料】番薯 1個（約200克）、芝麻 適量、油 2小匙
【調味料】砂糖 少許、豉油 2茶匙、米酒 2茶匙、麻油 10克
【製法】番薯切成約5cm粗絲狀，泡水後抹乾。平底鍋加油，以中火加熱後，放入番薯炒約5分鐘，加入調味混和，灑上黑芝麻即可食用。
食譜二：番薯麵包
【材料】紫心番薯 1個（可以黃心或橙心番薯代替）、約40度暖水 180ml、黑糖 2/3茶匙、鹽 半茶匙、酵母 1茶匙、刁草油 2茶匙、高筋麵粉 300克、中筋麵粉 70克
【製法】
1. 黑糖加入暖水拌勻至溶解後，加入酵母，放置10分鐘。見表面起泡沫狀，加入刁草油攪拌成酵母混合物。
2. 高筋麵粉、中筋麵粉和鹽拌勻後，加入酵母混合物，黏合成球狀。
3. 將麵糰放在乾淨桌面上，用手腕力搓至表面光滑及具彈性。
4. 盤子輕輕塗油，放入麵糰，用保鮮紙封蓋好，置於室溫約45分鐘，待麵糰發大兩倍。
5. 在乾淨桌面灑少許麵粉，拿出麵糰，擠壓出氣體後放在盤子上，用乾淨毛巾蓋着，放置15分鐘。
6. 番薯蒸熟後去皮，切成6份作為麵包餡料。用麵糰包着番薯，放置10分鐘。
7. 焗爐預熱10分鐘，放入麵包，將溫度調至220度，焗15分鐘，取出即成。
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