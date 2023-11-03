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披頭四發布最後新曲《Now And Then》　AI技術重現約翰連儂原聲【附歌曲連結】 (12:33)

英國著名樂隊披頭四（The Beatles）時隔25年再發布新曲，周四（2日）推出《Now And Then》。這首歌製作時間橫跨45年，最初是成員約翰連儂（John Lennon）生前創作，至去年終於由成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）及靈高史達（Ringo Starr），在AI人工智能幫忙下完成。曲中有約翰的歌聲，以及另一已故成員佐治夏里遜（George Harrison）的結他伴奏，是披頭四最後一首四名成員均有參與的歌曲。

《Now And Then》是約翰1978年在紐約家中創作並錄下初版，1994年約翰遺孀小野洋子將該聲帶交予披頭四其餘成員。多年來保羅麥卡尼等人一直嘗試修復該聲帶不果，至近年AI人工智能興起，AI技術成功修復約翰的歌聲，去除曲中的背景雜音，再配上佐治夏里遜1995年錄下的結他伴奏、保羅彈奏的低音結他、靈高的打鼓，終於完成該首歌。

保羅形容曲中約翰的歌聲十分清楚，又稱錄製《Now And Then》的經歷十分神奇，聽到約翰的聲音在耳邊，感覺如「他就在隔壁錄音室」。

《Now And Then》現已在披頭四官方YouTube頻道發布，MV將於本港時間周五晚上10時發布，當中收錄了披頭四從未曝光片段。

（BBC/CNN/法新社）

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