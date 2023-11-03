社交平台假冒名人投資廣告　警提醒見「贊助」要小心 (09:27)

「守網者」表示，如看見疑似虛假投資帖文，可按下帖文右上角的「⋯」選項，選擇「隱藏」或「舉報廣告」。根據平台的演算法，假如用戶隱藏或舉報相關帖文愈多，表示用戶對該類型的內容不感興趣，類似帖文便會減少出現。

個案：女子誤信投資帖文失600萬元本金

「守網者」分享一宗騙案，日前一名女子誤信投資帖文並按下連結，進入了一個名為「KKR 環球財經交流群-68群」的群組，群內的「客戶服務員」游說她下載虛假投資App。女子聽從對方指示在App內開設帳戶進行投資，並分別將超過600萬元投資本金轉帳至騙徒的本地銀行戶口。當時銀行職員察覺異樣，曾問及該女子有關款項用途，惟女子一時被蒙蔽下堅持付款。其後她欲提取款項時，卻遭平台以不同藉口阻止，始知受騙。

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