短片：方保僑提醒勿接不明FaceTime或視像電話　iPhone可按開關鍵切斷來電【另附攔截不明來電App使用四注意】 (09:19)

攔截不明來電App使用四注意：

‧部分攔截電話App需授權存取通訊錄資料，可能有私隱泄露風險。

‧攔截電話App的伺服器有被黑客入侵的風險。

‧手機安裝攔截電話App不代表能100%過濾和識別滋擾及詐騙電話。方保僑解釋，cold call等促銷電話會不停轉電話號碼，而詐騙電話可以改來電顯示號碼。即使攔截電話App顯示來電安全，亦要對致電者保持警惕。

‧攔截電話App識別來電非完全準確，或會攔截用戶需要接聽的電話。方保僑稱，自己會接聽不同傳媒記者來電，所以沒有安裝攔截電話App，避免錯過工作電話。該類攔截電話App亦可能會將正常來電誤判為可疑來電，例如公司電話曾被攔截電話App誤截。

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