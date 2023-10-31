假冒WhatsApp湧現　WhatsApp 3真官方帳號辨識有法 (20:54)

假冒WhatsApp帳號或網站湧現，Meta「We Think Digital Hong Kong」facebook專頁昨（30日）發帖提醒，WhatsApp只有3個官方帳號：WhatsApp、WhatsApp Support、WhatsApp Surveys。WhatsApp官方帳戶具有綠色剔號標記。倘用戶收到懷疑冒認WhatsApp信息，勿回覆並立即舉報封鎖該帳戶。
WhatsApp三個官方帳號：
WhatsApp──負責分享WhatsApp功能上的最新資訊，不會要求用戶分享任何個人資料。沒有對話功能。
WhatsApp Support──負責解答用戶提出的問題，只會使用 @support.whatsapp.com 結尾的電郵地址，或以+1-5517868開首的電話號碼回覆。從不主動聯絡無提出問題的用戶。
WhatsApp Surveys──負責邀請用戶參與改善WhatsApp使用體驗的問卷調查，只會以+16505361212 和 +16508638904的電話號碼發出對話信息。
WhatsApp官方手機短訊──WhatsApp只會於新用戶登記或重新登記的時候，以手機短訊發送附有6位數字註冊代碼給用戶。
WhatsApp官方電郵──只會使用 @support.whatsapp.com 結尾的電郵地址，回覆曾向WhatsApp官方提出問題的用戶。
WhatsApp官方網站──網址為Whatsapp.com。WhatsApp通訊程式網頁版網址為web.whatsapp.com。
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