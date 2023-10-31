小睡power-nap助增強記憶力提升效率　研究：建議午後小睡30分鐘 (19:27)

根據CNN報道，英國倫敦大學學院（UCL）教授Victoria Garfield指出，小睡有助令腦部變大，可增強記憶力；研究建議較理想小睡時段是午飯後，小睡30分鐘為最理想，因睡得太久可能弄巧成拙，並要將電腦、電話放在一邊，以免影響睡眠質素。

BBC報道，美國加州大學爾灣分校認知神經科學家Sara Mednick教授解釋，20分鐘小睡（power-nap）有助恢復精力，提高注意力、記憶力以及動作能力。

不過過長（30分鐘以上）的小睡會令人越睡越累。港大心理學系睡眠研究所（The Sleep Research Clinic and Laboratory）引述2006年及2016年研究，研究參加者小睡過長後的表現，不論是在反應、警覺、記憶或邏輯推理等認知功能（cognitive functioning）測試中，都較小睡前遜色，也不及沒有小睡的參加者表現理想。

相關研究亦指出，30分鐘內的日間小睡問題不大，但較長時間和夜間小睡會對認知功能有負面影響，長時間的小睡會消耗的睡眠意欲，令晚間該睡的時候卻沒有睡意，難以入睡。

（CNN/BBC/sleep.hku.hk）