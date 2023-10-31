康文署28個暖水泳池冬季開放　10個泳灘有救生員【附開放時間】 (13:22)

冬季期間（即今年11月至明年3月），康文署以下28個有暖水設施的游泳池會開放【附暖水游泳池地點】。
|堅尼地城游泳池
|中山紀念公園游泳池
|港島東游泳池
|小西灣游泳池
|摩理臣山游泳池
|維多利亞公園游泳池
|灣仔游泳池
|何文田游泳池
|觀塘游泳池
|藍田游泳池
|荔枝角公園游泳池
|深水埗公園游泳池
|斧山道游泳池
|摩士公園游泳池
|九龍公園游泳池
|大角咀游泳池
|東涌游泳池
|青衣西南游泳池
|粉嶺游泳池
|將軍澳游泳池
|顯田游泳池
|沙田賽馬會游泳池
|東昌街游泳池
|城門谷游泳池
|屯門西北游泳池
|屯門游泳池
|屏山天水圍游泳池
|元朗游泳池
市民留意，個別泳池部分時段因進行保養維修工程而暫停開放，包括：
- 灣仔游泳池：2023年12月1日至2024年1月20日
- 觀塘游泳池：2024年1月2日至2月21日
- 中山紀念公園游泳池：2024年2月1日至6月30日
- 維多利亞公園游泳池：2024年2月17日至4月17日
- 深水埗公園游泳池：2024年2月25日至4月15日
冬季有救生員的10個泳灘
今年11月至明年3月31日期間，康文署39個泳灘當中10個會在指定時段有救生員服務，其餘29個泳灘冬季會暫停救生服務。
1）深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘
．今年11月1日至明年3月31日，每日上午8時至下午5時提供救生服務
2）聖士提反灣泳灘
．今年11月1日至30日，每日上午8時至下午5時提供救生服務（今年12月1日至明年3月31日救生服務暫停）
3）淺水灣泳灘、中灣泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘
．今年11月1日至30日及明年3月1日至31日，每日上午8時至下午5時提供救生服務（今年12月1日至明年2月29日救生服務暫停）
4）赤柱正灘泳灘
．明年3月1日至31日，每日上午8時至下午5時提供救生服務（今年11月1日至明年2月29日救生服務暫停）