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康文署28個暖水泳池冬季開放　10個泳灘有救生員【附開放時間】 (13:22)

冬季期間（即今年11月至明年3月），康文署以下28個有暖水設施的游泳池會開放【附暖水游泳池地點】。

堅尼地城游泳池 中山紀念公園游泳池
港島東游泳池 小西灣游泳池
摩理臣山游泳池 維多利亞公園游泳池
灣仔游泳池 何文田游泳池
觀塘游泳池 藍田游泳池
荔枝角公園游泳池 深水埗公園游泳池
斧山道游泳池 摩士公園游泳池
九龍公園游泳池 大角咀游泳池
東涌游泳池 青衣西南游泳池
粉嶺游泳池 將軍澳游泳池
顯田游泳池 沙田賽馬會游泳池
東昌街游泳池 城門谷游泳池
屯門西北游泳池 屯門游泳池
屏山天水圍游泳池 元朗游泳池

市民留意，個別泳池部分時段因進行保養維修工程而暫停開放，包括：

  • 灣仔游泳池：2023年12月1日至2024年1月20日
  • 觀塘游泳池：2024年1月2日至2月21日
  • 中山紀念公園游泳池：2024年2月1日至6月30日
  • 維多利亞公園游泳池：2024年2月17日至4月17日
  • 深水埗公園游泳池：2024年2月25日至4月15日

冬季有救生員的10個泳灘

今年11月至明年3月31日期間，康文署39個泳灘當中10個會在指定時段有救生員服務，其餘29個泳灘冬季會暫停救生服務。

1）深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘

．今年11月1日至明年3月31日，每日上午8時至下午5時提供救生服務

2）聖士提反灣泳灘

．今年11月1日至30日，每日上午8時至下午5時提供救生服務（今年12月1日至明年3月31日救生服務暫停）

3）淺水灣泳灘、中灣泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘

．今年11月1日至30日及明年3月1日至31日，每日上午8時至下午5時提供救生服務（今年12月1日至明年2月29日救生服務暫停）

4）赤柱正灘泳灘

．明年3月1日至31日，每日上午8時至下午5時提供救生服務（今年11月1日至明年2月29日救生服務暫停）

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