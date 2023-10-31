康文署28個暖水泳池冬季開放　10個泳灘有救生員【附開放時間】 (13:22)

今年11月至明年3月31日期間，康文署39個泳灘當中10個會在指定時段有救生員服務，其餘29個泳灘冬季會暫停救生服務。

1）深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘

．今年11月1日至明年3月31日，每日上午8時至下午5時提供救生服務

2）聖士提反灣泳灘

．今年11月1日至30日，每日上午8時至下午5時提供救生服務（今年12月1日至明年3月31日救生服務暫停）

3）淺水灣泳灘、中灣泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘

．今年11月1日至30日及明年3月1日至31日，每日上午8時至下午5時提供救生服務（今年12月1日至明年2月29日救生服務暫停）

4）赤柱正灘泳灘

．明年3月1日至31日，每日上午8時至下午5時提供救生服務（今年11月1日至明年2月29日救生服務暫停）